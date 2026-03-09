Un joven identificado como Jorge Mario Almazo Almanza, de 28 años, fue asesinado en un ataque sicarial registrado en la madrugada de este lunes 9 de marzo en el barrio Ciudad Modesto, en la localidad Suroccidente de Barranquilla.

De acuerdo con información suministrada por las autoridades, el hecho ocurrió hacia las 5:30 de la mañana en la calle 86 con carrera 13, cuando la víctima llegó hasta su residencia a bordo de una motocicleta en compañía de su agresor.

Según las primeras versiones, cuando el joven descendió del vehículo y le dio la espalda, el sujeto que lo acompañaba desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido.

Alertados por las detonaciones, vecinos del sector acudieron al lugar para auxiliarlo y trasladarlo a un centro asistencial cercano. Posteriormente fue remitido al Paso La Manga, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer los móviles de este homicidio y dar con el paradero del responsable