Año nuevo, precios nuevos. Todo sube. Eso es lo que tienen en mente los colombianos cada primero de enero. Pero este 2026 también está presente en cada ciudadano el decreto del incremento del salario mínimo, que es de un 23 %.

Esta medida cobija a unos 2,4 millones de trabajadores que ganan ese valor, según los datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Pasaron a ganar 1.750.905 pesos más 249.095 de auxilio de transporte, para un total de COP 2.000.000.

Sin embargo, para otro grupo de colombianos, los que ganaban más del mínimo el año pasado, no aplica esta medida, o al menos no directamente. Cada empleador está en la libertad de definir y negociar con sus trabajadores y empleados el incremento de salario para este 2026.

También hay un grupo de trabajadores formales, cuyos ingresos son más que el salario mínimo, que pueden verse beneficiados con la medida.

El ítem principal a tener en cuenta es el auxilio de transporte, pues se trata de un dinero adicional al salario base para todos aquellos trabajadores que ganen menos de dos salario mínimos. Este grupo en Colombia serían unos 9 millones de personas.

Por todo esto, si una persona ganaba 2.900.000 pesos en 2025, no tiene derecho al incremento en el salario base, pero sí en el auxilio de transporte, que ahora está en 249.000 pesos.

Los trabajadores cuyo salario era de 3.501.000 pesos no recibirán aumento bajo la medida nueva, ni en el salario base ni en el auxilio de transporte. Dependerá de la negociación con el empleador.

Entró en vigencia el nuevo recargo nocturno

Tal y como estaba previsto, el pasado jueves 25 de diciembre entró en vigencia el nuevo recargo nocturno para todos los empleados del país. Esto luego de que se aprobara la modificación contemplada en el artículo 10 de la ley, la cual actualiza lo establecido en el Código Sustantivo del Trabajo. Esta norma fue sancionada el 25 de junio de 2025, por lo que comenzó a aplicarse seis meses después.

Algunos trabajadores se cuestionan cómo esta modificación del Código Sustantivo del Trabajo impacta en su salario mensual y cuál es el recargo que se verá reflejado si trabaja en las horas contempladas en la jornada nocturna.

Como se sabe, antes de la modificación la jornada nocturna comenzaba a las 9:00 p.m. y terminaba a las 6:00 a.m., pero con el cambio esta será desde las 7:00 p.m., con lo que los trabajadores que tienen horarios nocturnos, como por ejemplo los vigilantes tendrán dos horas extra con recargo.

Para calcularlo, debe tener en cuenta que este recargo equivale a 35% sobre el valor de la hora ordinaria. Este pago extra se realiza independientemente si esas horas hacen parte de la jornada regular y no se consideran horas extra.