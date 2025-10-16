A la par de la liberación de los 20 rehenes israelíes en manos de Hamás el pasado 13 de octubre, el país hebreo también liberó a casi 2.000 prisioneros palestinos, la mayoría de ellos arrestados durante los últimos dos años en Gaza y 250 con sentencias de muerte que llevaban años en prisión.

Y aunque las celebraciones para los palestinos estuvieron vetadas por las autoridades israelíes, los reencuentros no han dejado de ser emotivos entre las familias que vuelven a ver a sus familiares encerrados en prisiones y sin juicios.

Muchos de ellos pasaron décadas tras los barrotes como Mahmoud al-Aruda un prisionero de 49 años que desde los 17 se encontraba detenido por las fueras israelíes y solo 32 años después fue liberado.

Su felicidad de estar liberado era obvia, pero lo que más le sorprendió fue ver por primera vez niños. Su curiosidad quedó registrada en un video grabado por el periodista gazatí Ahmed Sahmoud en el que se ve interactuando con tres niños en Egipto luego de haber sido liberado.

“¿Qué te pasa Mahmoud? ¿Te estás divirtiendo con los niños?”, le pregunta el periodista a lo que el exprisionero le responde: “Es primera vez que veo humanos como estos. Lo juro es primera vez que veo a alguien de su edad en 32 años”.

Su curiosidad no paró ahí y besó las manos de los dos niños y la niña de 6 años mientras permanecía arrodillado y le preguntaba sus edades y los detallaba de pies a cabeza.

“El prisionero Mahmoud Al-Aruda fue sorprendido por algo llamado “niños”, diciendo: ‘Por primera vez en 32 años no he visto niños. En ausencia de cárceles y aislamiento y de una larga vida que ha pasado esto es muy extraño’”, escribió el comunicador en su cuenta de Instagram donde publicó el breve video que ha circulado ampliamente por redes sociales.

Su vuelta a la libertad ha estado marcada por momentos que aunque parezcan simples o sin trascendencia para él han significado mucho pues encerrado poco o nada podía hacer o mirar. En otro clip, el exprisionero palestino contó que probó guayaba por primera vez luego de 25 años.

“Alguien me dio una guayaba y recordé la última vez que la probé, cuando logré escapar de la prisión de Gilboa, en los bosques palestinos, donde había estado privado de ella durante 25 años consecutivos”, dijo Mahmoud al-Arada al periodista Ahmed Sahmoud.