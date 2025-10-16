Valentina Castro Rojas, originaria de Tumaco, Nariño, marcó un hito para el modelaje nacional al convertirse en la primera colombiana en desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show. El evento, celebrado este miércoles 15 de octubre en Nueva York, reunió a algunas de las figuras más reconocidas del modelaje mundial y contó con transmisión global a través de Prime Video, Amazon Live y las plataformas oficiales de la marca.

La modelo, de 20 años, fue seleccionada entre cientos de aspirantes en un exigente proceso de audiciones que tuvo lugar en la ciudad estadounidense.

Instagram lavalentinacastro Valentina Castro, de Tumaco, participará en el Fashion Show de Victoria’s Secret

Desde sus redes sociales, compartió la emoción de haber sido convocada a este casting, al que describió como “una oportunidad muy grande” y motivo de profunda gratitud.

De Tumaco al escenario global

Valentina Castro creció en un entorno humilde en la costa pacífica nariñense. Su vida dio un giro cuando, mientras compartía en redes los peinados afro que realizaba en su comunidad, fue descubierta por un cazatalentos. Esa casualidad la llevó a República Dominicana, donde recibió formación profesional y comenzó a construir una carrera internacional.

Su altura de 1,75 metros, su estética natural y su identidad afrocolombiana se convirtieron en sus mayores distintivos. En poco tiempo, logró desfilar en la Semana de la Moda de París, donde enfrentó uno de sus primeros grandes retos profesionales, y posteriormente trabajó en pasarelas de Corea del Sur e Italia.

En cada aparición, Valentina ha resaltado su orgullo por sus raíces. En entrevistas, ha explicado que las trenzas y el cabello afro son parte esencial de su identidad: “Se ve muy bonito y nos representa a nosotros”, ha dicho.

El regreso del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

La participación de Valentina Castro coincidió con el esperado regreso del desfile, suspendido durante seis años y relanzado en 2024 con un formato renovado. En esta edición, la marca apostó por un espectáculo que combina narrativa, diversidad y música en vivo.

Entre las figuras destacadas estuvieron Gigi Hadid, Barbara Palvin, Adriana Lima y Candice Swanepoel, además de nuevas voces que representan distintos orígenes y culturas. También sobresalió la presencia de la atleta Angel Reese —primera jugadora profesional en portar las icónicas alas— y de la gimnasta olímpica Suni Lee.

El espectáculo musical estuvo liderado por Missy Elliott, el grupo surcoreano TWICE, Madison Beer y la colombiana Karol G, quien llevó el toque latino a uno de los escenarios más influyentes de la industria.