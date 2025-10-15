El madrileño Juan del Val ha ganado la 74ª edición del Premio Planeta de novela, dotado con un millón de euros, con la obra ‘Vera, una historia de amor’, protagonizada por una mujer de la alta sociedad que rompe con su marido y mantiene una relación con un hombre mucho más joven que ella.

El ganador del Planeta, que ha recibido el galardón de manos de la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, se había presentado bajo el seudónimo de Elvira Torres y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio ‘No es tan fácil morir de amor’, según el jurado, “una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla”.

El jurado del premio, formado por José Manuel Blecua, Juan Eslava Galán -ambos hoy ausentes por problemas de salud, pero conectados telemáticamente-, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Luz Gabás, Eva Giner y la editora Belén López, como secretaria con voto, había elegido poco antes como finalista la novela ‘Cuando el viento hable’, de Ángela Banzas.

La novela finalista es un drama histórico con tintes góticos ambientado en la España de 1939 y con mucho lirismo, comenzando en la posguerra.

