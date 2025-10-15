El mar y la puesta del sol fueron cómplices de la inauguración de la edición número 14 del congreso latinoamericano Ixel Moda, en la tarde-noche de este miércoles 15 de octubre en Barranquilla.

La apertura del evento se llevó a cabo en Puerto Mocho con la presentación ‘Alas del Mar’, la última colección de la diseñadora de modas Carmen Belissa, oriunda precisamente de la capital del Atlántico.

Fue una puesta en escena única, en la que predominó el color azul verde marina, entre otros tonos cálidos en piezas de vestidos de baño que fueron exhibidos en el cuerpo de ocho esbeltas mujeres, quienes adornaron el atardecer barranquillero.

Para la diseñadora de modas, son puntadas que evocan sus raíces, añoranzas, fortalezas, valentía y libertad. Una vitrina que hizo juego con el ambiente tropical, de playa, brisa y mar en el recuperado espacio de Puerto Mocho.

“Es renacer, renacer en mi tierra. Después de más de 20 años, vuelvo a mi tierra, estoy cerrando un ciclo y bueno, me encuentro además con una Barranquilla diferente, apenas para extender mis alas, con una colección como Alas del Mar. Es una colección que habla por sí sola, tiene tonos terrosos, que obviamente están hablando de mi tierra, de la arena, del mar, y también los atardeceres, que son todos los azules, el mar y los rosados, cuando vemos el atardecer como noches de arreboles. Exacto, entonces eso es lo que vemos, y mucho brillo, porque el verano es brillante, el verano es lujo, el verano es libertad”, manifestó Belissa a EL HERALDO.

Ella no cabía de la dicha y su sonrisa fue permanente durante el diálogo con esta casa editorial, minutos después de la exitosa puesta en escena.

“Yo me inspiro en la mujer libre, en la mujer que se cuida, en la mujer que le encanta verse maravillosa, como la mujer barranquillera. La mujer costeña es una mujer que camina con un don aire fabuloso, la brisa, se siente segura. Y es eso, yo siempre le he hecho honor al mar con mis colecciones y me hace feliz, porque ahora lo puedo mostrar aquí en un escenario perfecto como es Puerto Mocho”, expresó.

Est-Ética como eje temático

Algunos nubarrones se alzaron en el cielo, amenazando con un asomo de lluvia. En el tramo final de la muestra, algunas gotas impactaban en el rostro de las modelos, pero afortunadamente solo fueron un accesorio más en sus brillantes mejillas. El sereno no prosperó y la apertura de Ixel Moda encantó a los asistentes. Así lo confirmó Érika Rohenes, presidenta ejecutiva de la organización.

“Con mucha felicidad y con mucha emoción y orgullo de estar aquí en esta ciudad tan mágica de Barranquilla. En este atardecer que acabamos de ver, como lo decíamos, donde el cielo se une al mar y al río, porque es que tener el mar es un privilegio, pero además tener este punto donde podemos ver el mar y a un lado el río y pasearnos además por el mangle es un poco de inspiración para todos los diseñadores, estudiantes, académicos que vienen de toda Latinoamérica, están fascinados, no pueden creer que Barranquilla tenga esto. Mucha gente me dice, pero no sabía que Barranquilla tenía playa. Barranquilla tiene playa orgullosamente y es muy linda”, indicó.

Rohenes agregó que le apuesta a que los visistantes que estén en la ciudad hasta este sábado 18 de octubre, último día del congreso, se lleven la idea de que Barranquilla es el foco de inspiración y que el evento se convierta en ese punto de encuentro entre academia, industria y gobierno.

“Que podamos hablar de todas esas cosas que le pasan al sector y todo aquello que nos inspira a ser mejores. La moda ética, que por supuesto es nuestro background y que este año viene con estética. Entonces esa estética ética, queremos que la gente se lleve en su cabeza que el futuro es ahora. Ese es, digamos, el eje temático, que ya no podemos seguir hablando de es que en el futuro tendremos moda ética, moda sostenible. No, la moda ética, la moda sostenible es ahora. Y que no es solamente responsabilidad de la industria, sino también de los consumidores”, sostuvo la mujer.

Más reacciones de la presentación

A la apertura de Ixel Moda, asistieron referentes de la industria, como la modelo Belkys Arizala, quien destacó que estos espacios sean acogidos por la ‘Puerta de Oro’ de Colombia.

“Hay que venir a aprender a conocer, a descubrir en cada ciudad, en cada destino de Colombia hay muchas historias que valen la pena pasarlas a las telas, a los canutillos y qué bueno que en el Ixel Moda se le dé la oportunidad. Si hablamos de ser tendencia a nivel global, Colombia en todos los escenarios siempre será tendencia”, dijo Arizala.

Y añadió: “Si hablamos de qué está de moda, qué nos vamos a colocar, coloquémonos lo que nos haga feliz. Hay una tendencia inclinada hacia unos colores, pero no a todos nos queda bien algunos colores. Entonces yo invito a la gente a que se vista pensando en ese momento qué quiere comunicar y que simplemente sea feliz. Por favor, que no se olvide de nuestros artesanos”.

Así arrancó oficialmente la edición número 14 del Congreso Latinoamericano Ixel Moda en Barranquilla, con un derroche de simbolismo y azul agua marina en piezas frescas, nada más y nada menos que en Puerto Mocho, donde se unen mar y río.