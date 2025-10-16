En un emotivo mensaje y video publicado en sus redes sociales, la cantante caleña Greeicy Rendón rompió el silencio sobre el caso judicial que enfrenta su padre Luis Alberto Rendón, conocido en el medio artístico como ‘El Cachorro’.

Como se sabe, el padre de la artista fue capturado el pasado sábado 11 de octubre en Cali. Según informó la Fiscalía, se le imputan los delitos de secuestro y tortura, en hechos ocurridos el 8 de mayo de 2023, luego de un millonario robo en la finca de su hija, ubicada en Rionegro, Antioquia.

Dos trabajadores del lugar, identificados como Elder Ruiz y Francisco Lenis, fueron señalados como presuntos responsables del robo y, según las investigaciones, habrían sido agredidos físicamente para obtener una confesión.

El mensaje que publicó Greeicy

En su cuenta de Instagram, la artista decidió publicar un video recopilando varios momentos con su padre y escribió un emotivo mensaje resaltando los valores no solo de Luis Alberto Rendón, sino de su madre.

“Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro, honestamente, a nunca pasar por encima de nadie, me enseñaron a siempre ser justos con las personas que nos rodean y a hacer siempre las cosas de la manera bonita, de la manera correcta", expresó Greeicy.

Asimismo, manifestó sentirse dolida por todos los comentarios que han expresado en contra de su padre.

“Por las personas que con su ejemplo me enseñaron esto, siento respeto, admiración y un amor profundo… amor real por los seres que son… que me hacen pensar que en este mundo si existe la gente bonita, la gente valiosa. Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo maravillosos que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es grande pero es que a ellos se les queda pequeña", continuó diciendo la cantante.

Concluyó que “aunque sufra el corazón… Siempre con la frente en alto porque la conciencia nos enseñó que si está limpia bien se descansa".