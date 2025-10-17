El reconocido guitarrista de la banda de rock estadounidense KISS, Ace Frehley, falleció el pasado jueves 16 de octubre, a los 74 años, tras haber sido hospitalizado debido a un accidente ocurrido semanas atrás.

El creador de clásicos como “New York Groove” y “Cold Gin”, murió en Morristown, Nueva Jersey, rodeado de su familia.

Leer más: ‘No consideró necesaria la prueba de ADN porque reconoció previamente al demandante como su hijo’: Cancino sobre paternidad de Alejandro Char

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus últimos momentos, tuvimos la fortuna de rodearlo de palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, cariñosas y pacíficas al dejar este mundo”, dijo la familia del artista, a través de un comunicado dirigido a medios nacionales.

Antes del comunicado, fuentes cercanas revelaron a TMZ que el guitarrista se encontraba en un hospital tras haber sufrido un derrame cerebral luego de caerse en su estudio de grabación hace varios días, por lo que tuvo que cancelar sus actuaciones en vivo.

Tras la caída, su equipo de comunicación señaló en Instagram que el guitarrista se “encontraba bien” y que “en contra de su voluntad” dejaría de viajar por recomendación médica; sin embargo, poco después, otra publicación anunciaba la cancelación del resto de fechas que Frehley tenía programadas para el resto de 2025.

Ver también: “‘El Negro’ sabe que yo lo vi matar a Kelly”: el duro relato en audiencia contra Eduar Castro Daza, imputado por feminicidio

Seguidamente, se supo que el legendario músico tuvo que ser conectado a un soporte vital por complicaciones de salud, derivadas de la caída, y la familia habría tomado la difícil decisión de apagar su respirador.