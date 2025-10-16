Luego de ocho días de la imputación de cargos contra Eduar Alfonso Castro Daza, alias el ‘El Negro’ o ‘Máquina’, detenido por las autoridades mediante orden judicial por su participación en el feminicidio de su expareja Kelly Jhoana De Arco Hurtado, la Fiscalía retomó en la tarde de este jueves 16 de octubre la diligencia de solicitud de medida de aseguramiento contra el individuo.

El fiscal séptimo de la Seccional Atlántico de Fiscalía, encargado de la investigación, descubrió sus argumentos ante el juez 18 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, Josías Mojica, para ordenar la reclusión en un centro carcelario de Castro Daza.

Inicialmente la agencia fiscal leyó el testimonio de una amiga de Kelly, testigo presencial del homicidio registrado el pasado lunes 6 de octubre, en horas de la madrugada, en el conjunto residencial Metrocentro, lugar donde fijaba residencia la víctima.

En su relato, basado en el testimonio de la amiga de la occisa, el representante del ente investigador reiteró que Eduar Castro Daza estaba dentro del conjunto residencial cuando la víctima llegó con su padre y su amiga luego de compartir en familia, por varias horas, durante la tarde y noche de domingo.

“Íbamos caminando para el apartamento de Kelly, yo me iba a quedar allí con ella, cuando aparece el Negro y trae un arma. Kelly se pone delante de mí y le dice a Eduar: “¿Qué haces aquí en mi casa?, a lo que este no contestó. La cogió por el cuello, le disparó tres veces y, al verla en el piso, la remató con dos tiros”, leyó el fiscal, basado en el testimonio de la amiga de la víctima.

Y continuó el investigador con las palabras de la amiga: “Yo estaba al lado de Kelly, a 50 centímetros. No sé cómo no me traspasó un tiro. Él sabe que yo lo vi matar a Kelly”, dijo.

Tras el asesinato, según el testimonio, “El Negro se va tranquilo caminando y yo corro hasta donde está Carlos (Carlos De Arco), el papá de Kelly, y le digo: Carlos, mataron a tu hija… El Negro le apunta (al papá) y se va. Luego de eso pedimos ayuda…”.

Además de ese testimonio, el fiscal aportó en audiencia el testimonio Wendy De Arco, hermana de la víctima, quien recordó los ataques previos de Eduar Castro contra Kelly y una denuncia interpuesta ante Fiscalía, con fecha del 29 de septiembre, por dichos sucesos.

“El Negro fue pareja sentimental de mi hermana durante dos años, desde 2023, en carnavales, hasta que se dejaron definitivamente en septiembre, para amor y amistad. El Negro era muy violento. Siempre la maltrataba de palabras (a Kelly), no le dejaba moretones, pero sí le empujaba y le pegaba. Mi hermana era muy hermosa, trabajadora, le gustaba mucho disfrutar, era muy responsable con su hija y no sé qué le pasó con Eduar Castro Daza. Soy testigo que ella lo dejó, pero El Negro le insistía mucho y no la dejaba en paz, yo hasta le decía (al Negro) que si ya mi hermana no quería nada con él para que seguía insistiendo y decía: si no era de él, no era de nadie…”, leyó el fiscal.

Con estos elementos, el ente investigador pidió ante el juez una medida de detención intramural contra el imputado por feminicidio agravado, manifestando una urgencia, para evitar que “un hecho de sangre como este vuelva a repetirse”.

Esa solicitud de la Fiscalía fue avalada por el Ministerio Público, pero la defensa de Castro Daza, en un intento por evitar que su prohijado fuera a la cárcel, manifestó que este padecía “episodios siquiátricos”, por lo que debía internarse en un establecimiento de salud.

Al cierre, el juez acogió la teoría de la Fiscalía y envió a Castro Daza a un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial por feminicidio agravado.

“La medida se torna necesaria”, aseguró el juez.