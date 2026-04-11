La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá adelanta investigaciones para esclarecer la extraña muerte del ciudadano alemán Erdinç Çakir, de 30 años, quien se hospedaba en un hotel de Medellín y, presuntamente, cayó de forma accidental hasta el primer piso.

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De acuerdo con la información preliminar, el extranjero habría subido a la parte más alta del edificio con el propósito de fumar un cigarrillo. Sin embargo, al parecer perdió el equilibrio, resbaló y cayó al vacío.

Asimismo, las autoridades continúan verificando si el hecho corresponde a un accidente. Cabe señalar que no es el primer caso de un extranjero que pierde la vida en el Valle de Aburrá tras caer desde un edificio en circunstancias similares.

Uno de los antecedentes ocurrió el pasado 26 de enero, cuando el ciudadano canadiense Dirk Martin, de 43 años, murió tras caer desde un décimo piso en el barrio Castropol. El hombre residía en Medellín al momento del incidente.

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Ese mismo día también se registró la muerte del estadounidense Jean Carlo Ramos, de 41 años, quien cayó desde un edificio de apartamentos en el municipio de Bello. Aunque el caso fue objeto de investigación, no se establecieron responsables sobre lo ocurrido.