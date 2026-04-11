Durante la mañana de este sábado 11 de abril, en medio de labores de inspección y verificación migratoria en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, terminal que sirve a la ciudad de Cali, funcionarios de Migración Colombia identificaron a un ciudadano de nacionalidad alemana.

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Según los funcionarios, el extranjero manifestó inicialmente que era su primera vez en territorio colombiano y que su plan era hacer turismo en destinos como Medellín y Cartagena.

No obstante, al contrastar sus datos con los registros migratorios, las autoridades encontraron antecedentes de viajes previos al país, con especial recurrencia en la ciudad de Medellín.

El hombre fue sometido a una entrevista más detallada por parte de los funcionarios y también se inspeccionó su equipaje. En ese proceso, se estableció que el verdadero propósito de su ingreso estaba relacionado con actividades de turismo sexual en las ciudades mencionadas, razón por la cual se le negó la entrada a Colombia.

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#Cali | Alemán inadmitido por Migración Colombia tras evidenciar intención de turismo con fines de explotación sexual.

Inconsistencias durante la entrevista migratoria, itinerarios hacia Cartagena y Medellín y juguetes sexuales en su equipaje impulsaron la medida. pic.twitter.com/dvROmMD1dK — Migración Colombia (@MigracionCol) April 11, 2026

Finalmente, las autoridades migratorias señalaron que se han venido fortaleciendo estos controles en el aeropuerto del Valle del Cauca, debido a que algunos extranjeros que buscan participar en este tipo de prácticas estarían utilizando rutas distintas para evitar alertar a los organismos de control.

Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia manifestó que “en lo corrido de 2026, cerca de 40 extranjeros han sido inadmitidos como posibles ofensores sexuales. En 2025, la cifra total fue de 110 casos, en su mayoría ciudadanos estadounidenses”.

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