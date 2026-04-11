Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, arremetió contra el presidente Gustavo Petro por la situación crítica que enfrenta el sistema de salud, tanto en la ciudad como en el resto del país.

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Según lo expresado por el mandatario local a través de su cuenta en X, los servicios de urgencias operan muy por encima de su capacidad, alcanzando niveles entre el 150 % y el 250 %. Este panorama ha provocado el cierre de varios servicios hospitalarios y ha dejado a miles de afiliados de la Nueva EPS sin atención.

“Servicios de urgencias entre el 150 por ciento y el 250 por ciento de su capacidad, hospitales cerrando servicios y miles de usuarios de la Nueva EPS y las demás intervenidas por el Gobierno Petro quedándose sin atención por falta de pago”, expresó Fico.

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Asimismo, el pronunciamiento del alcalde surge luego de que las entidades de salud Alma Máter y Cardio Vid anunciaran la suspensión de la atención a pacientes de la Nueva EPS por incumplimientos en los pagos. La situación genera especial alarma debido a que en estos centros se atienden casos de alta complejidad, especialmente cardiovasculares.

“Alma Máter y Cardio Vid, donde atienden pacientes con complicaciones cardiovasculares, ya suspendieron servicios. ¿La razón? La presunta negligencia del Gobierno Petro, la Nueva EPS y la ADRES, que no están cumpliendo con los pagos y tienen a la red hospitalaria en colapso”, expresó.

Además, Gutiérrez responsabilizó directamente al presidente Petro por la crisis humanitaria en salud, señalando que estaría incumpliendo decisiones judiciales y que “se burla de la justicia”.

“Con la salud y la vida de la gente no se juega. Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud”.

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Finalmente, el alcalde hizo un llamado urgente al Gobierno nacional para que dé explicaciones frente a la situación y solicitó la intervención de entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Contraloría, con el fin de que investiguen lo que está ocurriendo.

Por ahora, el presidente Gustavo Petro no se ha pronunciado a los señalamientos realizados por Federico Gutiérrez.