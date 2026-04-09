Hay incertidumbre entre los 11,8 millones de afiliados a la Nueva EPS por la continuidad de atención. Esto luego de que se confirmara que la medida de intervención estatal llegó a su fin tras el vencimiento de la resolución que la mantenía bajo control del Gobierno.

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De momento la Superintendencia de Salud ni otra entidad ha anunciado una prórroga o una decisión oficial sobre su continuidad.

Según se conoció, la intervención —que había sido extendida hasta el 3 de abril de 2026— perdió vigencia automáticamente al no ser renovada por el Ejecutivo. Esto deja en un limbo administrativo a la EPS más grande del país, con millones de afiliados que dependen de sus servicios.

La situación ha generado preocupación en el sector salud y en el ámbito político. No existe claridad sobre si se nombrará un nuevo interventor, un presidente o si se levantará definitivamente la intervención. Incluso se han mencionado posibles cambios en la dirección de la entidad, aunque sin confirmación oficial.

Desde Acemi, Ana María Vesga, presidenta ejecutiva del gremio, alertó que esta incertidumbre jurídica dificulta aún más las condiciones que ya enfrentan millones de usuarios y puede retrasar una decisióna administrativa de fondo frente a los problemas que actualmente impactan a la Nueva EPS, como la entrega de medicamentos, obstáculos en las autorizaciones médicas y fallas en la asignación de citas.

La incertidumbre también ha encendido las alarmas de los organismos de control. Precisamente, la Procuraduría, a través de una carta, esolicitó que se precise si a la fecha continúan vigentes las causales que motivaron la intervención forzosa ordenada por el Gobierno nacional.

En primer lugar, el organismo de control pidió a la Superintendencia de Salud informar si “la Nueva EPS continúa incursa en las causales que sustentan mantener la medida de intervención forzosa administrativa”.

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Además, exigió remitir copia de los informes mensuales emitidos por la contralora designada para la intervención forzosa administrativa para administrar a Nueva EPS.

Por ahora, millones de usuarios permanecen a la expectativa de una decisión oficial que defina el futuro de la principal aseguradora del sistema de salud en Colombia.