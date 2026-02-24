No estaba de paseo ni nada similar. Ya era algo que tenía planeado con anticipación. Luis Fernando Muriel viajó el pasado lunes a la ciudad de Orlando debido a unas diligencias personales.

Leer también: Atlético de Madrid 4, Brujas 1: Alexander Sorloth sentencia la clasificación a octavos

El futbolista de Junior, que anotó de penal el pasado domingo en la derrota ante Santa Fe, se desplazó a suelo norteamericano, donde estuvo este lunes y martes.

El pasado lunes era el día libre del plantel rojiblanco, mientras que no estuvo presente en el entrenamiento matutino de este martes en la sede deportiva Adelita de Char.

Sin embargo, EL HERALDO conoció que esto no afectará la presencia del delantero, que es el goleador del club en este semestre, en el partido contra Jaguares, el próximo sábado, a partir de las 6:20 p. m., en el estadio Jaraguay, de Montería.

Leer más: Elías Díaz no jugará el Clásico Mundial con Colombia

El atacante tomasino ya se unirá al grupo este miércoles a los trabajos del equipo dirigido por Alfredo Arias, por lo que tendrá tres entrenamientos previos a este compromiso.

Luis Fernando Muriel ya lleva cuatro goles en la presente Liga-I y es el máximo goleador del equipo. Se espera que el próximo sábado vuelva a comandar el ataque del onceno currambero.