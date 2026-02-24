Colombia tendrá una baja sensible de cara a la máxima cita orbital del béisbol. La Federación Colombiana confirmó este martes que el receptor Elías Díaz no hará parte del roster oficial que disputará el Clásico Mundial de Béisbol.

Según el comunicado oficial, el experimentado catcher no participará “por motivos ajenos a su voluntad”, situación que obligó al cuerpo técnico a realizar un ajuste en la nómina definitiva del equipo nacional que competirá en el certamen internacional.

Ante esta novedad, la Federación anunció la incorporación del también receptor Daniel Vellojín, quien asumirá el reto de representar al país en el torneo. Vellojín se integrará al grupo el próximo domingo 1 de marzo en Bradenton, sede donde la novena nacional adelantará su concentración junto al resto del plantel.

La ausencia de Díaz representa una baja importante por su experiencia y liderazgo detrás del plato, cualidades que habían sido fundamentales durante el proceso previo de preparación. No obstante, el cuerpo técnico confía en que Vellojín responderá a la exigencia del campeonato y aportará solidez defensiva y energía al grupo.

Colombia continúa así su preparación con la mira puesta en el Clásico Mundial 2026, en el cual debutará el próximo 6 de marzo ante Puerto Rico.