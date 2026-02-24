La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) enviará una carta a la FIFA para pedir que se incrementen las medidas de seguridad para el torneo clasificatorio para el Mundial 2026 que se disputará en marzo en México, ante la violencia que se desató en el país norteamericano tras la muerte del capo del narcotráfico Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

“Vamos a enviar una misiva a FIFA para que se incrementen todas las medidas de seguridad. Nosotros también estamos tomando todas nuestras previsiones como delegación”, dijo a los medios el presidente de la FBF, Fernando Costa.

El dirigente indicó que la FBF está “pendiente” y estará “al corriente de cualquier decisión que tome” la FIFA sobre un posible cambio de la sede para la repesca del mundial.

“En base a las circunstancias y a la coyuntura, vamos a planificar una opción alternativa en caso de que FIFA tome alguna decisión diferente a la planificada para estos partidos de repechaje”, agregó.

El Torneo clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA, que entregará dos cupos al Mundial 2026, se llevará a cabo en marzo en las ciudades mexicanas de Guadalajara y Monterrey, con la participación de las selecciones de Bolivia, Jamaica, Irak, Congo, Nueva Caledonia y Surinam.

Comandada por el boliviano Óscar Villegas, ‘la Verde’ obtuvo el pase a la repesca tras quedar séptima en la Eliminatoria Suramericana.

Dentro de la repesca, Bolivia deberá jugar el próximo 26 de marzo contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak por un cupo en el Mundial.

Antes de viajar a México para el torneo, la selección boliviana tendrá un último partido amistoso de preparación contra Trinidad y Tobago, el próximo 15 de marzo en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en Santa Cruz, la región más poblada del país.

En los dos amistosos más recientes, la Verde cayó el 25 de enero ante México por 0-1 e igualó a uno con Panamá una semana antes.