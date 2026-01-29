La Fiscalía General de la Nación confirmó que adelanta negociaciones para un preacuerdo por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrido en octubre de 2025 en Chapinero, Bogotá, lo que podría derivar en una pena de 16 años de prisión para los procesados.

El caso avanza hacia una posible terminación anticipada luego de que la Fiscalía informara en audiencia que existen acercamientos formales con las defensas de Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, acusados inicialmente por homicidio agravado.

Los hechos se registraron en la madrugada del 31 de octubre de 2025, tras la salida de la víctima de una fiesta de disfraces por Halloween. El expediente incluye videos de cámaras de seguridad, considerados pruebas clave dentro de la investigación.

Audiencia de acusación, suspendida por negociación

Durante la diligencia más reciente, la fiscal del caso solicitó suspender la audiencia de acusación para permitir el avance de las conversaciones. Según informó El Tiempo, la iniciativa partió de las defensas, que manifestaron su interés en estructurar un preacuerdo.

La Fiscalía explicó ante el juzgado que el punto de partida sería el mínimo de la pena aplicable, aunque aclaró que los términos aún no han sido definidos ni discutidos con las víctimas. Por esa razón, el despacho consideró procedente la suspensión.

Pena en discusión: 200 meses de prisión

De acuerdo con información revelada por ‘Noticentro 1’, la propuesta en estudio contempla una condena de 200 meses de prisión, equivalentes a 16 años, a cambio de la aceptación de cargos por parte de los procesados.

No obstante, el mismo medio precisó que la Fiscalía no ha avalado formalmente ese monto, por lo que el preacuerdo no está cerrado y continúa en análisis. Inicialmente, el proceso contemplaba penas entre 400 y 600 meses (33 a 50 años), según el marco penal del delito imputado.

Defensa busca cambio de rol penal

El abogado Francisco Bernate, representante de la familia de la víctima, explicó en diálogo con ‘El Tiempo’ que la estrategia de la defensa apunta a que los acusados no sean condenados como autores, sino como cómplices, lo que permitiría una reducción de hasta el 50 % de la pena.

“De manera que no serían 400, sino 200 meses de prisión. La Fiscalía debe aprobar esta propuesta”, señaló el jurista al medio. Añadió que la familia no se opone a un preacuerdo, pero solicitó que sea el juez quien determine la pena final para garantizar proporcionalidad.

¿Qué se conoce de la agresión a Jaime Esteban Moreno?

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía en audiencias previas, Jaime Esteban Moreno fue abordado en una vía del sector y agredido por los procesados. En los registros audiovisuales se identifica a Suárez Ortiz y a González Castro por sus disfraces de Halloween.

El ente acusador sostiene que, tras una serie de agresiones, el joven sufrió lesiones graves que derivaron en su fallecimiento. La Fiscalía detalló estos hechos en el escrito de acusación presentado al juzgado.

Una tercera implicada es buscada por Interpol

En el proceso también figura Kleydimar Paola Fernández Sulbarán, señalada como determinadora del ataque. De acuerdo con El Colombiano, la mujer habría incitado de manera insistente a los agresores durante los hechos.

Actualmente, Fernández Sulbarán es buscada mediante circular roja de Interpol, ante la posibilidad de que haya salido del país con destino a Venezuela.