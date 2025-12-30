Las autoridades anunciaron este martes 30 de diciembre que ya fue emitida la circular roja contra Kleidymar Paola Fernández Sulbarán, la mujer que usaba un disfraz azul durante la noche de Halloween, en la que fue brutalmente asesinado Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, registrado en la madrugada del 31 de octubre en Bogotá.

La Fiscalía realizó la petición formalmente a la Interpol luego de recibir información sobre la posible salida del país de la joven, indiciada como una de las cómplices del crimen que ocurrió en plena vía pública y con la participación de al menos tres personas.

Los hechos en cuestión ocurrieron después de que Jaime Esteban saliera de una fiesta de Halloween en el bar Before Club. Cuando él y un acompañante caminaban por la calle 64, cuando fueron interceptados por un grupo de personas disfrazadas.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la mujer vestida de azul —junto a otra acompañante— acusó en ese momento a Jaime Esteban de haberlas acosado dentro del bar. Ese señalamiento provocó que los hombres que iban con ellas reaccionaran de inmediato y se lanzaran contra el estudiante, desencadenando la golpiza que minutos después resultó fatal.

Testigos señalan que dos hombres golpearon a la víctima repetidamente, primero provocándolo y luego con múltiples patadas mientras estaba en el suelo, hasta que quedó inconsciente. Fue trasladado a urgencias con trauma craneoencefálico severo y luego al Hospital Simón Bolívar, donde falleció horas después.

Mujer de disfraz azul, involucrada en asesinato de Jaime Esteban Moreno, dejó una carta antes de huir

Luego de casi dos meses del asesinato de Jaime Esteban Moreno, la familia de la mujer del disfraz azul, que al parecer habría animado a los jóvenes que le causaron la muerte a Moreno, ha recibido amenazas de muerte.

De acuerdo a un reporte de El Tiempo, la mujer también le dejó una carta a su mamá: “Mami voy a estar bien. La amo”, dice parte del escrito.

Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de Fernández Sulbarán, quien tiene nacionalidad venezolana. La nota del medio nacional indica que los chats revelan que una persona que se hace llamar ‘Juanchito AUC’ les dice a familiares de la mujer que conoce el lugar en el que se encuentran ubicados.

“Malditos venecos. Ya los tenemos ubicados. Ya están pagando por ustedes malditos”, se lee en una de los chats.

Algunos de los chats tienen fecha del 13 de noviembre. En otro escrito se lee: “Entonces pedazo de basura ¿ya transmitió el mensaje? El tiempo se está acabando. (…) Entreguen a esa maldita”.

El diario de circulación nacional también señaló que Tamara Sulbarán, madre de Kleidymar, aseguró que ella no ha salido del país. Agregó que ya la Fiscalía escuchó su versión de los hechos.

“Yo llegué un día normal de mi trabajo y encontré un mensaje que decía: ‘Mami voy a estar bien. La amo’. Desde ahí no sé nada de ella”, aseguró Fernández Sulbarán a ‘El Tiempo’.

También añadió: “A mi hija la persiguieron un domingo dos hombres en una moto. Ella tuvo que escapar metiéndose por medio de la multitud del Parque de la Mariposa. La iban a malograr”.

“Nos dijeron que fue pagada para que la maten en la localidad de Santa Fe a una organización que llaman ‘Oficina Central del Norte’, pero no sé ni siquiera qué significado tiene esa oficina”, también afirmó la señora Tamara.

Aseveró que toda la situación la sabe la Fiscalía: “Les contamos lo ocurrido porque, en teoría, ella estaba colaborando con la Fiscalía para ubicar a Ricardo. Se suponía que mis dos hijas y yo estábamos bajo un esquema de protección, ya que estamos en riesgo. Sin embargo, la Fiscalía únicamente nos indicó que habláramos con nuestro abogado y él nos recomendó mudarnos”.

Hay que recordar que Ricardo González y Juan Carlos Suárez, los dos involucrados en el crimen de Jaime Esteban Moreno, ya fueron capturados y judicializados. Mientras tanto, contra Kleidymar Fernández Sulbarán pesa una orden de captura.