Las autoridades avanzan en el esclarecimiento del homicidio de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes que perdió la vida el pasado 31 de octubre en Bogotá, luego de ser brutalmente agredido.

El caso, que ha generado amplio rechazo ciudadano, tuvo en las últimas horas un giro relevante tras confirmarse el paradero de una de las principales personas señaladas dentro de la investigación.

Se trata de la mujer que inicialmente fue conocida como “la del vestido azul”, figura clave luego de que varios videos y declaraciones la ubicaran en el lugar de los hechos. De acuerdo con la Fiscalía, su presunta participación estaría relacionada con la instigación del ataque que terminó con la vida del joven universitario.

Tras establecer que la mujer habría salido de Colombia, el proceso judicial pasó a un plano internacional. La Fiscalía General de la Nación confirmó que Kleidymar Paola Fernández, señalada como presunta determinadora del crimen, se encontraría actualmente en Venezuela, país del que es oriunda.

Asimismo, con base en esta información, el ente investigador solicitó a Interpol la activación de una circular roja, herramienta que ya fue emitida y que permite a los países miembros localizar y detener de forma provisional a personas requeridas por la justicia.

La fiscal del caso, Deicy Jaramillo, explicó que esta medida busca acelerar la ubicación de Fernández y avanzar en los procedimientos necesarios para que responda ante las autoridades colombianas por los hechos que se le atribuyen.

Finalmente, desde la Fiscalía se destacó que la colaboración entre países será determinante para evitar que el crimen quede en la impunidad.

El homicidio de Jaime Esteban Moreno no solo conmocionó a la comunidad universitaria, sino que también encendió el debate nacional sobre la violencia y la responsabilidad penal de quienes incitan o participan indirectamente en este tipo de hechos.

