La presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Ana Maria Vesga, advirtió que el aumento del valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para el régimen contributivo, fijado este martes por el Gobierno nacional en 9,03 %, es “insuficiente”.

Tras conocerse la decisión del Ministerio de Salud y Protección Social de aumentar en un 16.48 % la UPC para el régimen subsidiado y en un 9,03 % para el régimen contributivo, Vesga dio sus apreciaciones a través de su cuenta de X.

Por un lado, destacó que el incremento para el régimen subsidiado cumplió las expectativas del sector de la salud. “Cierra una brecha histórica con esta población y contribuye parcialmente a la mejora de su operación”, escribió en la red social.

Sin embargo, el ajuste de la UPC para el régimen contributivo plantea un panorama preocupante, según expuso la presidenta de Acemi, enfatizando en el fuerte contraste con el 23,7 % de aumento en el salario mínimo para 2026.

“El 9 % para el régimen contributivo, donde se presenta el mayor gasto en salud, es insuficiente. No se explica el generoso aumento en salario mínimo, con fuerte impacto sobre el sistema de salud, y el tímido incremento en UPC. No son consistentes y persiste en desconocer la crisis de atención y financiera que enfrenta el sistema”, indicó.

Por su parte, Pacientes Colombia, movimiento que agrupa a 202 organizaciones de pacientes de todo el país, rechazó de manera categórica el incremento del 9,03 % para la UPC del régimen contributivo de 2026 “debido a que este ajuste es claramente insuficiente para garantizar la sostenibilidad del Sistema de Salud y el acceso efectivo de los pacientes a los servicios que necesitan”.

“Desde las organizaciones de pacientes se había hecho un llamado reiterado al Ministerio de Salud y Protección Social para que el ajuste de la UPC fuera, como mínimo, del 15 %, para los regímenes contributivo y subsidiado, con base en la realidad del Sistema y la evidencia técnica disponible. Sin embargo, el incremento aprobado se ubica XX puntos porcentuales por debajo de lo necesario, lo que agrava la crítica situación que ya enfrentan los pacientes y el Sistema de Salud en su conjunto”, indicó el movimiento en un comunicado.

En ese sentido, hizo un llamado al Ministerio de Salud, a la ADRES y a las demás autoridades competentes “para que revisen y ajusten de manera inmediata el valor de la UPC, y garanticen el giro completo y oportuno de los Presupuestos Máximos, como una condición indispensable para salvaguardar el derecho fundamental a la salud y evitar un mayor deterioro en la atención de los pacientes”.