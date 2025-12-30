Este 30 de diciembre la Superintendencia Financiera divulgó los ajustes a las tarifas máximas del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) que regirán a partir del 1 de enero de 2026.

“Cabe señalar que las tarifas máximas aplicables a las categorías con rango diferencial por riesgo definidas en el Decreto 2497 de 2022, modificado por el Decreto 2312 de 2023, se deben ajustar con base en la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT), es decir, 5,17 % para 2026”, explicó la entidad.

Para el resto de categorías, que representan el 50 % del parque automotor del país, y de acuerdo con la revisión periódica que realiza la Superfinanciera para determinar las condiciones técnicas y financieras de la operación del SOAT, las tarifas se incrementan aproximadamente en 0,38 %.

La entidad precisó que para determinar las tarifas máximas de SOAT se tomaron en cuenta varios factores como el aumento del 7 % parque automotor asegurado al pasar de 9,9 millones a 10,6 millones de pólizas expedidas aproximadamente.

Además, la frecuencia (número de personas afectadas en accidentes de tránsito por cada 100 pólizas de SOAT vigentes en el año) que presentó una disminución de 1,1 %, pasando de 9,3 % en 2024 a 8,2 % en 2025, de acuerdo a cifras de la Superfinanciera.

La severidad de los siniestros (costo promedio por víctima) también se tuvo en cuenta, pues aumentó en cerca de 179 mil pesos, al pasar de 2,6 millones en 2024 a 2,8 millones de pesos en 2025. La siniestralidad general del SOAT (porción de la prima devengada por las aseguradoras que se usa para la atención de víctimas de accidentes de tránsito) fue otro factor el cual disminuyó un 4,9 % entre 2024 y 2025.

Recomendaciones al momento de comprar el SOAT

Utilice siempre los canales oficiales a través de los cuales se puede presentar una reclamación en caso de que haya una inadecuada aplicación de las instrucciones impartidas por la superintendencia o cuando una compañía de seguros autorizada para expedir el SOAT no lo haga. Compruebe que la entidad sea vigilada por la Superintendencia Financiera en la página web de la entidad. Acceda a los canales oficiales de las entidades vigiladas para consultar los productos ofrecidos o realizar pagos. Al utilizar internet, ingrese a sitios seguros. Si va a adquirir el SOAT a través de un intermediario de seguros (personas naturales y/o jurídicas), verifique si efectivamente está autorizado para comercializarlo a través del Sistema Único de Consulta de Intermediarios de Seguros en el sitio web oficial de la superintendencia. Absténgase de consignar dinero en cuentas bancarias o depósitos cuyo titular sea una persona natural, salvo que haya corroborado que se trata de un intermediario de seguros autorizado.

Así quedó el ajuste de las tarifas

Ciclomotor: $124.100

Motos menos de 100 c.c.*: $256.200

Motos entre 100 y 200 c.c.: $343.300

Motos más de 200 c.c. $761.400

Moto carro, tricimoto y cuadriciclo: $386.900

Motocarro 5 pasajeros: $386.900

Camperos y camionetas menos de 1.500 c.c. menos de 10 años: $792.800

Camperos y camionetas menos de 1.500 c.c. 10 o más años: $953.000

Camperos y camionetas entre 1.500 y 2.500 c.c. menos de 10 años: $946.600

Camperos y camionetas entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años: $1.121.400

Camperos y camionetas más de 2.500 c.c. menos de 10 años: $1.110.300

Camperos y camionetas más de 2.500 c.c. 10 o más años: $1.274.000

Carga o mixto menos de 5 toneladas: $888.400

Carga o mixto entre 5 y 15 toneladas: $1.282.800

Carga o mixto más de 15 toneladas: $1.621.900

Oficiales especiales menos de 1.500 c.c. $999.500

Oficiales especiales entre de 1.500 y 2.500 c.c.: $1.260.200

Oficiales especiales más de 2.500 c.c.: $1.510.600

Vehículos familiares menos de 1.500 c.c. menos de 10 años: $447.300

Vehículos familiares menos de 1.500 c.c. 10 o más años: $592.900

Vehículos familiares entre 1.500 y 2.500 c.c. menos de 10 años: $544.700

Vehículos familiares entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años: $677.400

Vehículos familiares más de 2.500 c.c. menos de 10 años: $636.000

Vehículos familiares más de 2.500 c.c. 10 o más años: $754.300

Vehículos 6 o más pasajeros menos de 2.500 c.c. menos de 10 años: $797.300

Vehículos 6 o más pasajeros menos de 2.500 c.c. 10 o más años: $1.017.700

Vehículos 6 o más pasajeros 2.500 o más c.c. menos de 10 años: $1.067.300

Vehículos 6 o más pasajeros 2.500 o más c.c. 10 o más años: $1.281.600

Autos negocio menos de 1.500 c.c. menos de 10 años: $281.900

Autos negocio menos de 1.500 c.c. 10 o más años: $352.000

Autos negocio entre 1.500 y 2.500 c.c. menos de 10 años: $350.000

Autos negocio entre 1.500 y 2.500 c.c. 10 o más años: $432.400

Autos negocio más de 2.500 c.c. menos de 10 años: $451.400

Autos negocio más de 2.500 c.c. 10 o más años: $529.300

Buses y busetas urbanas: $673.300

Servicio público intermunicipal menos de 10 pasajeros: $ 665.500

Servicio público intermunicipal 10 o más pasajeros: $965.300

*Centímetros cúbicos