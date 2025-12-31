Un ciudadano colombiano buscado en su país por hurto fue entregado después de que autoridades ecuatorianas decidieran no admitirlo a su llegada al aeropuerto de Quito proveniente de España, informó este martes el Ministerio del Interior.

El hombre, identificado como R. R. Robin Stid y conocido con el alias de ‘Stid’, tiene una orden de captura vigente en Colombia por el delito de hurto agravado, así como una alerta azul de Interpol.

Además, sería integrante del grupo criminal Los Corredores, “vinculado a delitos de intimidación y robo a ciudadanos”, precisó Interior.

Funcionarios de la Subsecretaría de Migración, en coordinación con la Policía e Interpol, y el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, ejecutaron el proceso administrativo de inadmisión cuando el hombre pretendía ingresar al país por el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre, de la capital.

La inadmisión se determinó porque consideraron que representaba una “amenaza o riesgo para la seguridad del Estado”.

🚨 𝐂𝐈𝐔𝐃𝐀𝐃𝐀𝐍𝐎 𝐂𝐎𝐍 𝐍𝐎𝐓𝐈𝐅𝐈𝐂𝐀𝐂𝐈Ó𝐍 𝐀𝐙𝐔𝐋 𝐃𝐄 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐑𝐏𝐎𝐋 𝐈𝐍𝐀𝐃𝐌𝐈𝐓𝐈𝐃𝐎



📍 Quito | La Subsecretaría de Migración del Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional del Ecuador, INTERPOL Ecuador y con el apoyo de HSI–EE. UU.,… pic.twitter.com/MEJblcLUe5 — Ministerio del Interior Ecuador 🇪🇨 (@MinInteriorEc) December 30, 2025

El hombre fue entregado a funcionarios de Migración Colombia en el puente internacional de Rumichaca, principal paso fronterizo entre ambos países y el único que está habilitado desde el pasado 24 de diciembre, cuando Ecuador decidió cerrar otros ingresos y salidas hacia Colombia por “razones de seguridad nacional”.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas del crimen organizado, que han sido denominadas como “terroristas”, y a quienes el Gobierno atribuye la escalada de violencia sin precedentes que registra el país andino en los últimos años.