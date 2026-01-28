La audiencia de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, dos de los vinculados a la brutal golpiza y posterior asesinato del estudiante de la Uniandes, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en la noche de Halloween, fue aplazada para el próximo 18 de febrero.

Pudo establecerse, que el aplazamiento fue posible gracias a una negociación de preacuerdo, sin embargo, la juez enfatizó que, aunque dichos preacuerdos son una negociación directa entre la Fiscalía y las defensas, resulta indispensable garantizar el derecho de las víctimas a ser escuchadas.

La togada explicó que la suspensión “no es con ocasión a que el Estado no pueda llevar a cabo las diligencias, sino con ocasión a la solicitud presentada por parte de la defensa”, advirtiendo además que “los términos, señores procesados, estarán a cargo de ustedes y de los defensores”.

Durante la diligencia, realizada ese miércoles, la defensa de Suárez Ortiz solicitó la suspensión de la audiencia, al señalar además que su representado está dispuesto a aceptar responsabilidad penal como parte de una negociación con el ente acusador, con el fin de acceder a una rebaja en la pena.

Cabe señalar que en el escrito de acusación ya radicado, la Fiscalía señaló que los acontecimientos ocurrieron en la madrugada del 31 de octubre, en inmediaciones de la calle 64 con carrera 15, luego de una discusión que, al parecer, se inició al interior de la discoteca Before Club.