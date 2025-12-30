Este martes 30 de diciembre la Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, los jóvenes señalados del golpear y causar la muerte de Jaime Esteban Moreno, estudiantes de Los Andes, en plena vía pública de la localidad de Barrios Unidos de Bogotá, el pasado 31 de octubre.

Tras dos meses del crimen, la entidad indicó que los dos hombres deberán responder en juicio oral como presuntos responsables del delito de homicidio agravado.

De acuerdo con la Fiscalía, las evidencias obtenidas dan cuenta de que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado por la nuca a Jaime Esteban, luego de salir del bar Before Club, en horas de la madrugada, cuando se encontraban en una fiesta de Halloween.

En cámaras de seguridad del sector, se evidenció que la víctima no reaccionó ante la agresión y tomó camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de un amigo para evitar que la situación trascendiera y buscar transporte.

Sin embargo, los agresores persiguieron y alcanzaron nuevamente al estudiante. González Castro es señalado de propinarle una patada por la espalda que lo hizo caer al piso. Entre tanto, aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó, Juan Carlos Suárez Ortiz presuntamente continuó golpeándolo.

Tras la brutal golpiza, Jaime Esteban fue trasladado en grave estado de salud a un centro asistencial, donde le detectaron politraumatismos en cara, cráneo y tórax, y finalmente murió.