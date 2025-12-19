Cuando empieza diciembre el país entero inicia la parranda. Con el 7 de diciembre, las Novenas, el 24 y el 31 es imposible no escuchar la música favorita entre familia y amigos.

De acuerdo con datos de Spotify, entre el 1 y el 11 de diciembre las búsquedas relacionadas con música decembrina aumentaron un 100%, confirmando que la llegada de fin de año todo. A esto se suma el crecimiento en búsquedas de términos como “Navidad” y “Diciembre”, que registraron incrementos del 126% y 137%, respectivamente.

Aunque cada año aparecen nuevas propuestas, hay artistas que siguen siendo el eje de las celebraciones en hogares de todo el país. Durante los primeros días de diciembre, las búsquedas de varios referentes históricos de la música tropical y festiva registraron aumentos significativos:

Pastor López: +109%

Los 50 de Joselito: +85%

Rodolfo Aicardi: +83%

Joe Arroyo: +43%

Uno de los grandes protagonistas de la temporada vuelve a ser Lisandro Meza. Desde el inicio de diciembre, el número de oyentes de su música se duplicó, reafirmando su lugar como figura central de la Navidad colombiana.

Durante la Noche de Velitas, se reprodujeron en promedio 559 canciones por minuto de su repertorio, y el 8 de diciembre sus escuchas crecieron un 177%, una fecha que tradicionalmente marca el inicio oficial de la rumba decembrina.

Canciones como “El Hijo de Tuta”, “Cumbia del Amor” y “Entre Rejas” superaron decenas de millones de reproducciones y duplicaron sus streams durante el mes, consolidándose como infaltables en las reuniones familiares.

Aunque los clásicos siguen liderando, diciembre también abre espacio a sonidos más recientes. Ryan Castro logró posicionarse en las playlists decembrinas con temas que mezclan lo urbano con el espíritu festivo: “El Chucu Chucu” junto a Juanes y SOG logró +204% en búsquedas. Asimismo, “El Pichón” con SOG: +124% y “La Garrafa” con SOG: +124%

A esto se suma “Mi Fortuna”, lanzamiento reciente que en pocas semanas ya se perfila como uno de los nuevos himnos de la temporada.