En desarrollo de acciones de control al ingreso de elementos prohibidos en un Centro de Detención en el municipio de Manaure, La Guajira, fue capturada una mujer de 28 años edad que presuntamente pretendía ingresar sustancias estupefacientes ocultas en alimentos.

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El procedimiento se llevó a cabo cuando la mujer llegó hasta las instalaciones policiales con el fin de entregar comida a personas privadas de la libertad. En ese momento, los uniformados de la zona de atención procedieron a realizar la inspección de los alimentos, hallando en su interior sustancias alucinógenas ocultas en paquetes de productos comestibles.

Durante la verificación se encontraron siete papeletas de base de coca, 10 papeletas de bazuco, 37 cigarrillos y aproximadamente 80 gramos de marihuana, elementos que fueron incautados de manera inmediata.

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La mujer fue capturada en el lugar de los hechos, se le dieron a conocer sus derechos como persona capturada y fue dejada a disposición de la autoridad competente por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.