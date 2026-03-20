Barranquilla vuelve a mirarse en el espejo de uno de sus creadores más libres, irreverentes y determinantes, Álvaro Cepeda Samudio, cuyo centenario de su natalicio se conmemorará el próximo 30 de marzo. Para ello, se dará apertura a la exposición ‘Álvaro Cepeda Samudio. Vida, Obra, Fama. 100 años’ que se realizará el jueves 26 de marzo de 2026 en el Museo de Arte Moderno de Barranquilla, con una charla inaugural a cargo de Daniel Samper Pizano a las 5 00 p. m. Entrada libre hasta completar aforo.

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Esta gran muestra conmemorativa recorre la vida y el legado de una figura esencial para entender el Caribe colombiano y la modernidad cultural del país.

Curada por el maestro Álvaro Medina, la exposición propone un recorrido profundo y sensible por las múltiples dimensiones de Cepeda Samudio, el hombre del Caribe, el pensador irreverente, el narrador preciso, el cineasta inquieto, el comunicador agudo y el gestor cultural que ayudó a transformar la vida artística de Barranquilla.

La muestra está organizada en diversas secciones que permiten descubrir su universo desde lo íntimo hasta lo colectivo, abordando su niñez y familia, su obra literaria, su trabajo en el cine, su papel dentro del Grupo de Barranquilla y su incidencia en la creación del Museo de Arte Moderno de Barranquilla, del cual fue uno de sus impulsores .

El recorrido también revela a un Cepeda innovador en la literatura colombiana, autor de obras fundamentales como Todos estábamos a la espera y La casa grande, donde llevó la narrativa a nuevos territorios al poner en primer plano la profundidad psicológica y la complejidad del conflicto humano. A la vez, se presenta su faceta cinematográfica, marcada por la creación de La langosta azul y el documental Un carnaval para toda la vida, en colaboración con Gabriel García Márquez .

La exposición también destaca su papel como gestor cultural, clave en la consolidación de espacios artísticos y en la dinamización de la vida cultural del Caribe .

La exposición estará abierta al público desde el 26 de marzo hasta el 12 de octubre de 2026.

Horario

Martes a viernes de 10 00 a. m. a 7 00 p. m.

Sábados de 10 00 a. m. a 1 00 p. m.

Sede temporal del MAMB: Calle 76 N. 54 - 11 local B3. Edificio World Trade Center.

La entrada es una donación desde diez mil pesos, destinada a la programación cultural del MAMB.

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Con esta exposición, Barranquilla celebra a uno de sus grandes creadores no desde la solemnidad, sino desde la vida misma, una vida hecha de historias, imágenes y pensamiento libre que aún hoy sigue dialogando con el presente.