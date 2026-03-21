El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, se refirió en las últimas horas, desde Barranquilla, durante su participación en el IV Congreso Internacional de Contratación Estatal, sobre la eventual liquidación de varias EPS en quiebra, anunciada por el presidente Gustavo Petro.

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El jefe del Ministerio Público aseguró que, por ahora, no existe una decisión formal que permita emitir un concepto institucional, por lo que serían solamente especulaciones.

“Se conoce que hay una instrucción verbal del Presidente para el sector salud. No hay acto administrativo en vigor, por lo tanto todo son especulaciones, suposiciones, anticipaciones. Cuando exista un acto administrativo en vigor, lo miraremos y diremos nuestro concepto”, expresó Eljach.

En cuanto a la coyuntura en el departamento del Atlántico, donde dos directivos de la Nueva EPS fueron arrestados por desacatar fallos judiciales relacionados con la atención de varios usuarios, el procurador señaló que se mantiene un seguimiento estricto a la actuación de dichos servidores públicos, respetando por supuesto la autonomía de las ramas del poder.

“Nosotros somos vigilantes de los derechos humanos y del debido proceso. Estamos atentos, pero respetamos a cabalidad las decisiones judiciales”, añadió el funcionario.

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Cabe señalar que la decisión judicial contra ambos directivos de la Nueva EPS en Atlántico incluye una medida de arresto por 10 días y una multa económica, con el propósito de hacer cumplir derechos fundamentales reconocidos mediante acciones de tutela.