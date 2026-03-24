La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ya dio inicio a un nuevo proceso de control tributario en referencia a los pensionados del país para 2026. Con el fin de clasificar de manera correcta los ingresos y evitar sanciones, la entidad impuso una nueva medida.

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Se trata de la actualización del Registro Único Tributario (RUT) y la incorporación del código de actividad económica 0020.

Este código es el que permite diferenciar los ingresos pensionales de otros ingresos como los laborales o comerciales. Si no está actualizado, los sistemas pueden interpretar de forma incorrecta el origen de los ingresos, lo que puede generar alertas en los procesos de control.

Advierte la Dian que, si el RUT no está actualizado, el sistema puede clasificar al contribuyente como omisión, lo que puede derivar en una sanción mínima de 10 UVT, equivalente a $524.000 para este año.

En su página web oficial, acorde a esta medida, la Dian recuerda que no todos los pensionados están exentos de presentar la declaración de renta, incluso si sus ingresos provienen de la mesada pensional. Existe una exención para pensiones inferiores a 1.000 UVT mensuales, pero esto no elimina la obligación en todos los casos.

Se explica en una sección de “preguntas frecuentes” que la obligación de declarar depende de si el contribuyente superó ciertos topes durante el año gravable 2025. Entre estos se encuentran un patrimonio bruto igual o superior a $224.095.500, ingresos totales mayores a $69.718.600, consumos con tarjeta de crédito por encima de ese valor o consignaciones e inversiones que superen ese monto.

La Dian también recomendó que cada caso se revise de forma individual, pues algunos pensionados pueden cumplir con la excepción sin que lo sepan.

También es preciso recordar que entre los principales soportes a presentar ante la Dian está el formulario 220, que corresponde al certificado de ingresos y retenciones expedido por el fondo de pensiones.

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Además, se deben incluir los certificados de activos, como extractos bancarios con corte al 31 de diciembre de 2025 y documentos relacionados con bienes inmuebles. Es recomendable conservar los soportes de deducciones, como pagos de medicina prepagada o certificaciones de dependientes económicos.

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