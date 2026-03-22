Los goles del delantero colombiano Luis Suárez, el exjugador del Valencia Pote y el atacante mozambiqueño Geny Catamo le dieron la victoria 1-4 al Sporting, segundo en la tabla de la liga portuguesa, frente al Alverca, duodécimo, que logró apuntarse un tanto gracias al serbio Marezi, que militó en el pasado en el Almería.

El partido arrancó con unos minutos de retraso por una banderilla de córner que estaba en el suelo, lo que fue solucionado rápidamente para que el encuentro comenzara sin gran demora.

Sporting, que llegaba a este partido tras su victoria del martes por 5-0 contra el Bodo/Glimt noruego que le ha dado el pase a cuartos en la ‘Champions’, estrenó el marcador en el minuto 22′ con un gol de su extremo izquierdo Pote.

El exjugador del Valencia hizo un remate muy pegado al segundo poste, ante el que el portero del Alverca, André Gomes, no pudo hacer nada.

En el 26′ el lateral de los ‘leones’ Nuno Santos, que había recuperado la titularidad por primera vez en quince meses tras recuperarse de una lesión, cayó al césped agarrándose uno de los muslos, y tuvo que ser sustituido por Georgios Vagiannidis.

Tras la salida de Santos, el Sporting perdió algo de fuelle, aunque siguió dominando el juego frente a un Alverca que apenas logró crear ocasiones de gol.

La segunda parte comenzó con una tarjeta amarilla para Suárez, que el árbitro João Pinheiro le sacó tras haber pitado penalti a favor de los ‘leones’ y después consultar el VAR para comprobar que el atacante cafetero había simulado una falta contra él por parte de Gomes.

Minutos más tarde, en el 50′, el propio Suárez, que coincidió con Marezi en sus años en el Almería, anotó el segundo gol de la noche para su equipo con un disparo desde fuera del área. Fue también en la media distancia desde donde Catamo apuntó el tercer gol con un remate con el pie izquierdo en el minuto 68.

El único gol del Alverca se produjo en la recta final del encuentro, en el 83′, gracias a un disparo del atacante Marko Milovanovic ‘Marezi’ tras una asistencia del lateral izquierdo Isaac James.

Cinco minutos más tarde, Pote sumaba su segunda diana al ejecutar un tiro libre directo con el pie derecho que acabó con el balón en la red.

Con esta victoria, el Sporting queda segundo en la clasificación, igualado en puntos -65- con el tercero, el Benfica, que venció el sábado en casa 3-0 ante el Vitória de Guimarães, y a cuatro del líder, el Oporto, que jugará este domingo contra el Braga, cuarto en la clasificación.