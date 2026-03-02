En medio de una temporada vibrante para el Sporting de Lisboa, el delantero samario Luis Javier Suárez atraviesa el mejor momento de su carrera y se ha consolidado como una de las figuras más determinantes de la Liga de Portugal 2025/2026.

A sus 28 años, el colombiano ha anotado 22 goles en la liga portuguesa y suma aproximadamente 29 goles en 36 partidos en todas las competiciones de la temporada (cuatro en Champions, dos en la Copa de Portugal y uno en la Copa de la Liga), destacándose no solo por su olfato goleador, sino también por su capacidad para crear juego y asistir a sus compañeros —con al menos seis asistencias registradas hasta ahora—, lo que subraya su impacto integral en el ataque del Sporting.

Gracias a estas cifras, Suárez lidera parcialmente la tabla de goleadores del campeonato, superando a competidores como el griego Vangelis Pavlidis (20 goles con el Benfica) y el marroquí Yanis Begraoui (17, con el Estoril).

El rendimiento del atacante samario no es casualidad: desde su llegada al club lisboeta procedente del Almería en julio de 2025, Suárez ha mostrado una adaptación fulgurante al ritmo y al estilo del fútbol portugués, convirtiéndose rápidamente en la pieza ofensiva más valiosa de su equipo. Su eficiencia goleadora, con un promedio de aproximadamente 85 minutos por gol, también supera las marcas históricas de otros delanteros colombianos que pasaron por la liga lusa tales como Falcao García (un gol cada 101 minutos), Teófilo Gutiérrez (un gol cada 146 minutos), Jackson Martínez (un gol cada 152 minutos) y Fredy Montero (un gol cada 172 minutos), quienes tuvieron buenos ciclos, pero con ratios menos prolíficos en minutos por tanto anotado.

La temporada de Suárez además trasciende los números puros: su rol como goleador ha sido determinante en la lucha por el título liguero, con aportes decisivos en partidos claves como el doblete ante Estoril que refrendó su posición de liderazgo en la clasificación de máximos anotadores y la influencia directa en la ofensiva del Sporting. A esto se suma su proyección internacional, con rumores de interés de clubes de Premier League por hacerse con sus servicios, reflejo de cómo su desempeño en Portugal ha elevado su perfil competitivo y económico en el mercado europeo.

El samario está ratificando en lo que va de temporada que es la actual carta de gol de Colombia para el Mundial 2026, donde tiene un lugar fijo, si nada extraño ocurre.

Ya se metió en la historia de los Leones

Según el medio A Bola, el colombiano Luis Javier Suárez es el noveno jugador en conseguir 20 goles o más en una misma temporada de la Primeira Liga en estos 26 años.

Suárez se metió en el mismo grupo histórico de Pedro Gonçalves, Bruno Fernandes, Bas Dost, Islam Slimani, Liédson, Jardel, Viktor Gyökeres y Beto Acosta.