La selección Atlántico Sub 15 logró su segunda victoria en el Campeonato Nacional de Fútbol, tras vencer 4-2 a Bolívar en la Sede Deportiva Bomboná, en Malambo.

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Un triunfo que fue dedicado al periodista Abel Pérez Cassiani, un hombre que siempre estuvo acompañando a las diferentes selecciones atlanticenses y todo el balompié aficionado en general, y que falleció este lunes en Bogotá, ciudad a la que precisamente había viajado para estar al lado del seleccionado Sub 13.

Atlántico comenzó ganando al minuto 36 con un gol de penal anotado por Leiner Oyola.

El mismo Oyola dio la asistencia para que Martín Gaitán marcara el 2-0 al 51’, con un tiro ajustado al palo de la mano derecha del portero.

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Bolívar descontó al 68’ con un tremendo cabezazo de Samuel Ramos.

Los locales volvieron a tomar ventaja de dos tantos al minuto 76, gracias a Carlos Daniel Bacca, quien se anticipó a un defensor para rematar con su pie derecho un centro que había lanzando Manuel Rojano.

Los visitantes al 79’ volvieron a recortar diferencias a través de un tanto de Juan Gómez.

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Pero apenas un minuto después, Camilo Rivera se encargó de darle tranquilidad al elenco dirigido por el técnico Fernando Díaz, tras aprovechar un error de los bolivarenses y anotar con el arco vacío.

Con esta victoria el seleccionado atlanticense lidera el Grupo 2 con 6 puntos en dos partidos jugados. Bolívar es segundo con 3, mientras que La Guajira está en el último lugar sin unidades.

Atlántico en la próxima jornada visitará a La Guajira. Bolívar tendrá descanso.