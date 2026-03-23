La tercera jornada del Salinas Fest 2026 estuvo marcada por un escenario de sol radiante y vientos ideales, que permitieron el desarrollo de las competencias en las modalidades de Kite Foil, Wing Foil Racing y Twin Tip Racing.

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La energía del mar y el viento se combinó con el talento de riders nacionales e internacionales, quienes ofrecieron un verdadero espectáculo deportivo, elevando el nivel competitivo del festival y consolidando a Salinas del Rey como uno de los grandes epicentros del kitesurf en el Caribe colombiano.

Uno de los grandes atractivos de la jornada fue la presencia del dominicano Félix ‘Posito’ Martínez, figura mundial del kitesurf, quien participa en el evento en su rol de entrenador, acompañando a jóvenes talentos de su país. Su conexión con este destino quedó evidenciada en sus palabras.

Cortesía El domingo se vivieron grandes emociones.

“Tengo los mejores recuerdos de Salinas. Para mí es como estar en casa, me siento en mi país. La gente es increíble, me tratan como un hermano. Ahora estoy en rol de entrenador apoyando a varios chicos dominicanos”, manifestó ‘Posito’.

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Durante esta jornada dominical comenzaron a perfilarse los favoritos en cada categoría. Deportistas como Víctor Bolaños, de Santander, y Luis Plata, del Valle, se destacaron en la lucha por posiciones de podio, dejando todo listo para una emocionante definición en el cierre del evento.

“Es increíble estar aquí y competir con grandes deportistas, no solo de Colombia sino del mundo. Espero tener un buen día este lunes y poder subir al podio”, manifestó Plata.

Cortesía Las cometas se elevaron con todo.

Por el Atlántico, Andrés Pereira también busca repetir su actuación del año anterior y alcanzar una medalla. El deportista aseguró que está disfrutando al máximo esta experiencia.

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“Es un evento grande que muestra al mundo al Atlántico. Tenemos buenas sensaciones para la gran final”, apuntó Pereira.

Este lunes se vivirá la última jornada del Salinas Fest 2026, con las finales, la ceremonia de clausura y la premiación oficial, donde se conocerán los campeones de esta segunda edición.

Programación – Lunes 23 de marzo

9:30 a. m. – Kite Foil

11:00 a. m. – Wing Foil Racing

1:00 p. m. – Twin Tip Racing

2:30 p. m. – Todas las modalidades

3:00 p. m. – Rey del Aire (Open)

4:00 p. m. – Todas las modalidades

5:00 p. m. – Clausura y premiación