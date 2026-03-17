Durante cuatro días, el viento y el mar de Salinas del Rey, en el municipio de Juan de Acosta, volverán a convertirse en el escenario perfecto para los deportes de viento. Del 20 al 23 de marzo, las playas del Atlántico recibirán a 146 deportistas de 12 países que participarán en el Salinas Fest 2026, un evento que año tras año se consolida como uno de los encuentros más importantes de estas disciplinas en Colombia.

Con el cierre definitivo del proceso de inscripciones, el festival registró 172 inscripciones en total, correspondientes a 146 deportistas únicos, ya que varios atletas decidieron competir en más de una modalidad, lo que anticipa jornadas llenas de competencia, velocidad y espectáculo sobre el agua.

El Atlántico lidera la participación nacional con 64 deportistas. Competirán entre el 20 y 23 de marzo en Juan de Acosta.

El carácter internacional del festival vuelve a ser uno de sus grandes atractivos. En esta edición participarán 21 deportistas extranjeros, provenientes de Francia, Venezuela, Alemania, Italia, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos, Perú, Rumania, Rusia y República Dominicana, quienes llegarán atraídos por las condiciones de viento que han convertido a Salinas del Rey en uno de los destinos más reconocidos del Caribe para la práctica del kitesurf y el wing foil.

A nivel nacional, los competidores provienen de diferentes regiones del país. El Atlántico lidera la participación con 64 deportistas, seguido por delegaciones de Cundinamarca/Bogotá, Bolívar, Valle del Cauca, La Guajira y Antioquia, entre otros departamentos.

El Atlántico lidera la participación nacional con 64 deportistas. Competirán entre el 20 y 23 de marzo en Juan de Acosta.

Dentro del departamento se destaca especialmente la participación de deportistas provenientes de Juan de Acosta, Puerto Colombia y Barranquilla, territorios donde los deportes de viento han venido creciendo de manera importante gracias a las condiciones naturales del litoral y al interés cada vez mayor de nuevos practicantes.

La diversidad del evento también se refleja en la edad de los participantes, que van desde los 14 hasta los 69 años, lo que demuestra cómo estos deportes continúan ganando espacio entre distintas generaciones.

Durante el festival se disputarán competencias recreativas y federadas. Las competencias recreativas incluirán Wing Olas Open, Rey del Aire Open y Long Distance (TwinTip), mientras que las competencias federadas se desarrollarán en TwinTip Race, Kite Foil y Wing Foil Race.

El Atlántico lidera la participación nacional con 64 deportistas. Competirán entre el 20 y 23 de marzo en Juan de Acosta.

Estas últimas cuentan con el aval de la Federación Colombiana de Vela y otorgarán puntos válidos para el ranking nacional, lo que refuerza el nivel competitivo del evento y la presencia de deportistas de alto rendimiento.

Además, el festival contará con una bolsa de incentivos de hasta 15 millones de pesos, que serán repartidos entre los ganadores de las diferentes modalidades.

Con esta participación nacional e internacional, el Salinas Fest 2026 sigue posicionando a Salinas del Rey y al Atlántico como un escenario privilegiado para los deportes de viento y el turismo deportivo, proyectando al departamento como uno de los destinos más atractivos de América Latina para la práctica de estas disciplinas.