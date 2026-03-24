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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el número total de víctimas mortales y de los heridos que dejó el siniestro aéreo en Putumayo que involucró a una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), al tiempo que lamentó de nuevo el hecho que enluta al país.

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“Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy (24 de marzo) confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo”, comenzó diciendo el titular de la cartera de Defensa a través de un mensaje en X.

Confirman identidades de los pasajeros y tripulantes del avión accidentado de Satena

Una vez consolidada y verificada la información, las Fuerzas Militares lograron establecer que en la aeronave Hércules C-130 con matrícula FAC 1016 iban a bordo 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y 69 fallecieron como consecuencia del trágico accidente.

“Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación. Su sacrificio no será olvidado. Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor”, agregó Sánchez.

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Asimismo, explicó que de manera inmediata los 57 militares heridos fueron evacuados del lugar y se encuentran recibiendo atención médica especializada en el Hospital Militar Central (Bogotá), Batallón de Sanidad Militar (Bogotá), Hospital Medilaser (Florencia, Caquetá) y en el Hospital Clínica Cedim (Florencia, Caquetá).

En cuanto a los fallecidos, que son 70, en coordinación con Medicina Legal, se están realizando los actos urgentes correspondientes para su plena identificación y los procedimientos legales respectivos que se realizarán en la ciudad de Bogotá.

“Desde el Comando del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se han dispuesto equipos multidisciplinarios para brindar acompañamiento integral, apoyo psicológico, social y administrativo a los familiares del personal fallecido y herido, reafirmando el compromiso institucional de apoyar de manera permanente a quienes, con honor y sacrificio, sirvieron a la patria”, dijo las Fuerzas Militares mediante un comunicado.

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Identidades de los heridos

  1. Capitán Germán Suárez Rodríguez
  2. Capitán Melqui Alejandro Rodríguez
  3. Teniente David Chávez Ortiz
  4. Sargento Viceprimero Luis Garzón Giraldo
  5. Técnico Primero Carlos Augusto Villa Sánchez
  6. Cabo Primero Williams Stiven Enríquez Rosero
  7. Técnico Cuarto Albeiro Malaver Rivero
  8. Cabo Tercero Lizandro Guisa Quitián
  9. Soldado Profesional Mariano Varela Duván
  10. Soldado Profesional Mauro Peñaranda Almeida
  11. Soldado Profesional René Payares Arévalo
  12. Soldado Profesional Carlos Morales Hurtado
  13. Soldado Profesional Yony Ortiz Guanga
  14. Soldado Profesional Juan Manuel Oviedo Mejía
  15. Soldado Profesional Mauricio Padilla Ríos
  16. Soldado Profesional Óscar Piedra Tejada
  17. Soldado Profesional Luis Ángel Ochoa Juvinao
  18. Soldado Profesional Fidel Ortiz Ferfán
  19. Soldado Profesional Julio Abad Orozco Martínez
  20. Soldado Profesional Luis Miguel Monjoboy Mochavisoy
  21. Soldado Profesional Juan Edinson Pabón Giraldo
  22. Soldado Mario Quinayas Ríos
  23. Soldado Andrés David Ramírez Burbano
  24. Cabo Primero Jairo Armando Bravo Natib
  25. Cabo Tercero Pedro Mendoza Rodríguez
  26. Soldado Profesional Celio Alejandro Nastacuas Páez
  27. Soldado Profesional Andrés Piamba Piamba
  28. Soldado Profesional Yeferson Fabián Torres Cuéllar
  29. Soldado Profesional Adam Alberto Moscate Mercado
  30. Soldado Profesional José Luis Palmar Epiayú
  31. Soldado Profesional Yeison Ochoa Payares
  32. Soldado Profesional Sergio Moya Perdomo
  33. Soldado Profesional Jhon Fredy Torres Vela
  34. Soldado Profesional Cristian Paredes Ortiz
  35. Soldado Profesional Fabio Hernando Muñoz Morales
  36. Soldado Profesional José Alirio Piedrahita Durango
  37. Soldado Profesional Jhon Esteban Ortega Cortés
  38. Soldado Profesional Juan David Díaz Marín
  39. Soldado Profesional Johan Esteban Torres Rojas
  40. Soldado Profesional Snoider Romero Vital
  41. Soldado Profesional Hernando José Nigrinis Maestre
  42. Soldado Profesional Jonatan David Navarro Pagarés
  43. Soldado Jan Lucas Turizo Panza
  44. Soldado Esneider Vargas Restrepo
  45. Soldado Efrén David Cerón Gómez
  46. Soldado Emanuel Martínez Arroyo
  47. Soldado Sergio Pajón Beleño
  48. Soldado Domingo José Álvarez Chávez
  49. Soldado Keiner Esteban Palacio Marín
  50. Subteniente Jhonier Alberto Rodríguez Jiménez
  51. Soldado Profesional Miguel Ángel Ortiz Pachón
  52. Subteniente Juan David Díaz Muñoz
  53. Aerotécnico Juana Valentina Lozano
  54. Soldado Profesional Maicol Alberto Loaiza Pachón
  55. Soldado Profesional Luis Miller Burbano Ortega
  56. Soldado Profesional Pedro Antonio Rodríguez Jiménez
  57. Soldado Profesional Luis Jader España Marquinez (Dado de alta)

Identidades de los fallecidos del Ejército

  1. Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco
  2. Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado
  3. Cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz
  4. Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima
  5. Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja
  6. Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena
  7. Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros
  8. Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel
  9. Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano
  10. Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez
  11. Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla
  12. Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias
  13. Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña
  14. Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda
  15. Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza
  16. Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas
  17. Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández
  18. Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo
  19. Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo
  20. Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri
  21. Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez
  22. Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo
  23. Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique
  24. Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez
  25. Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía
  26. Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres
  27. Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes
  28. Soldado Profesional Romer Vargas Silva
  29. Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes
  30. Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz
  31. Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego
  32. Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez
  33. Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández
  34. Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos
  35. Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes
  36. Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano
  37. Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz
  38. Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán
  39. Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida
  40. Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández
  41. Soldado Profesional Mateo Herrera López
  42. Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo
  43. Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez
  44. Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco
  45. Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra
  46. Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón
  47. Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado
  48. Soldado Profesional Ederxander Morales Torres
  49. Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus
  50. Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez
  51. Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas
  52. Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica
  53. Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio
  54. Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres
  55. Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez
  56. Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite
  57. Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo
  58. Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva
  59. Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón
  60. Soldado Profesional Jesús Alejandro González
  61. Soldado Kalet David Julio Severiche

Identidades de los fallecidos de las FAC

  1. Teniente Coronel Juan Pablo Amador Pinilla
  2. Mayor Jaime Alexander Fernández Camargo
  3. Mayor Natalia Rojas Velandia
  4. Subteniente Julián David González Herrera
  5.  Técnico Primero Javier Fernando Méndez Torres
  6. Técnico Segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes
  7. Subintendente Ariel Leonardo Villota Guevara
  8. Patrullero Carlos Elías de la Cruz Gutiérrez