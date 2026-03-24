El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el número total de víctimas mortales y de los heridos que dejó el siniestro aéreo en Putumayo que involucró a una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), al tiempo que lamentó de nuevo el hecho que enluta al país.

Lea también: Reacciones a las declaraciones de Petro sobre accidente de avión militar: “No es digno de ser el comandante en jefe de nuestras Fuerzas Militares”

“Lamentamos profundamente informar que, tras culminar las labores de búsqueda y rescate, hoy (24 de marzo) confirmamos con dolor los nombres de nuestros héroes que ofrendaron su vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo, Putumayo”, comenzó diciendo el titular de la cartera de Defensa a través de un mensaje en X.

Una vez consolidada y verificada la información, las Fuerzas Militares lograron establecer que en la aeronave Hércules C-130 con matrícula FAC 1016 iban a bordo 126 personas: 11 tripulantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 113 militares del Ejército Nacional y dos miembros de la Policía Nacional, de los cuales 57 resultaron heridos y 69 fallecieron como consecuencia del trágico accidente.

“Cada uno de ellos partió cumpliendo su deber, con honor, entrega y amor por Colombia. Hoy no solo los despedimos como soldados, sino como hijos, padres, hermanos y compañeros que dejan una huella imborrable en nuestras filas y en el corazón de la nación. Su sacrificio no será olvidado. Permanecerán por siempre en nuestra memoria y en la historia de un país que reconoce su valor”, agregó Sánchez.

Lea también: Por falta de personal se registran protestas en la Universidad del Atlántico este martes

Asimismo, explicó que de manera inmediata los 57 militares heridos fueron evacuados del lugar y se encuentran recibiendo atención médica especializada en el Hospital Militar Central (Bogotá), Batallón de Sanidad Militar (Bogotá), Hospital Medilaser (Florencia, Caquetá) y en el Hospital Clínica Cedim (Florencia, Caquetá).

En cuanto a los fallecidos, que son 70, en coordinación con Medicina Legal, se están realizando los actos urgentes correspondientes para su plena identificación y los procedimientos legales respectivos que se realizarán en la ciudad de Bogotá.

“Desde el Comando del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se han dispuesto equipos multidisciplinarios para brindar acompañamiento integral, apoyo psicológico, social y administrativo a los familiares del personal fallecido y herido, reafirmando el compromiso institucional de apoyar de manera permanente a quienes, con honor y sacrificio, sirvieron a la patria”, dijo las Fuerzas Militares mediante un comunicado.

Lea también: Néstor Morales se pronunció sobre las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión: “No hay justificación posible”

Identidades de los heridos

Capitán Germán Suárez Rodríguez Capitán Melqui Alejandro Rodríguez Teniente David Chávez Ortiz Sargento Viceprimero Luis Garzón Giraldo Técnico Primero Carlos Augusto Villa Sánchez Cabo Primero Williams Stiven Enríquez Rosero Técnico Cuarto Albeiro Malaver Rivero Cabo Tercero Lizandro Guisa Quitián Soldado Profesional Mariano Varela Duván Soldado Profesional Mauro Peñaranda Almeida Soldado Profesional René Payares Arévalo Soldado Profesional Carlos Morales Hurtado Soldado Profesional Yony Ortiz Guanga Soldado Profesional Juan Manuel Oviedo Mejía Soldado Profesional Mauricio Padilla Ríos Soldado Profesional Óscar Piedra Tejada Soldado Profesional Luis Ángel Ochoa Juvinao Soldado Profesional Fidel Ortiz Ferfán Soldado Profesional Julio Abad Orozco Martínez Soldado Profesional Luis Miguel Monjoboy Mochavisoy Soldado Profesional Juan Edinson Pabón Giraldo Soldado Mario Quinayas Ríos Soldado Andrés David Ramírez Burbano Cabo Primero Jairo Armando Bravo Natib Cabo Tercero Pedro Mendoza Rodríguez Soldado Profesional Celio Alejandro Nastacuas Páez Soldado Profesional Andrés Piamba Piamba Soldado Profesional Yeferson Fabián Torres Cuéllar Soldado Profesional Adam Alberto Moscate Mercado Soldado Profesional José Luis Palmar Epiayú Soldado Profesional Yeison Ochoa Payares Soldado Profesional Sergio Moya Perdomo Soldado Profesional Jhon Fredy Torres Vela Soldado Profesional Cristian Paredes Ortiz Soldado Profesional Fabio Hernando Muñoz Morales Soldado Profesional José Alirio Piedrahita Durango Soldado Profesional Jhon Esteban Ortega Cortés Soldado Profesional Juan David Díaz Marín Soldado Profesional Johan Esteban Torres Rojas Soldado Profesional Snoider Romero Vital Soldado Profesional Hernando José Nigrinis Maestre Soldado Profesional Jonatan David Navarro Pagarés Soldado Jan Lucas Turizo Panza Soldado Esneider Vargas Restrepo Soldado Efrén David Cerón Gómez Soldado Emanuel Martínez Arroyo Soldado Sergio Pajón Beleño Soldado Domingo José Álvarez Chávez Soldado Keiner Esteban Palacio Marín Subteniente Jhonier Alberto Rodríguez Jiménez Soldado Profesional Miguel Ángel Ortiz Pachón Subteniente Juan David Díaz Muñoz Aerotécnico Juana Valentina Lozano Soldado Profesional Maicol Alberto Loaiza Pachón Soldado Profesional Luis Miller Burbano Ortega Soldado Profesional Pedro Antonio Rodríguez Jiménez Soldado Profesional Luis Jader España Marquinez (Dado de alta)

Identidades de los fallecidos del Ejército

Sargento Segundo Carlos Andrés Tabaco Franco Cabo Primero Jairo Andrés Rincón Machado Cabo Tercero Jhon Jairo Acuña Cruz Cabo Tercero Yeerson Fabián Otavo Yaima Soldado Profesional Wilmer Olegario Petevi Pontoja Soldado Profesional Jonatan Moreno Baena Soldado Profesional José Yefer Moreno Viveros Soldado Profesional Janier Andrés Navarro Rangel Soldado Profesional Juan Camilo Ovallos Lozano Soldado Profesional Santiago Andrés Arias Pérez Soldado Profesional Cristian Camilo Baza Tordecilla Soldado Profesional Julian David Céspedes Arias Soldado Profesional Juan Sebastián Chaverra Romaña Soldado Profesional Jesús Enrique Chiquillo Miranda Soldado Profesional Cristian Camilo Contreras Astroza Soldado Profesional Jhon Fader Cruz Vargas Soldado Profesional Luis Eduardo González Hernández Soldado Profesional José Marco Mendoza Caicedo Soldado Profesional Jorge Luis Morales Rumbo Soldado Profesional Jarvi Dabián Morán Viteri Soldado Profesional Andrés Javier Moreno Chávez Soldado Profesional Edier Enrique Obando Renjifo Soldado Profesional Wilson Daniel Otavo Tique Soldado Profesional José Alfredo Pérez Ramírez Soldado Profesional Alejandro José Ramírez Mejía Soldado Profesional Jaider Alexis Solís Torres Soldado Profesional Arley Camilo Tordecilla Warnes Soldado Profesional Romer Vargas Silva Soldado Profesional Hugo Mario Varón Reyes Soldado Profesional Willian Andrés Vélez Ortiz Soldado Profesional Camilo Andrés Argel Villadiego Soldado Profesional Daniel Esteban Arias Pérez Soldado Profesional Luis Eduardo Blanco Hernández Soldado Profesional Yeiner Cabrera Bustos Soldado Profesional Leandro Díaz Reyes Soldado Profesional Eyder Yobany Dizu Morano Soldado Profesional Brayan Espejo Díaz Soldado Profesional Carlos Andrés Giraldo Beltrán Soldado Profesional Rafael Santo Guerra Almeida Soldado Profesional Jesús Eduardo Hernández Hernández Soldado Profesional Mateo Herrera López Soldado Profesional Brandon Leonel Jiménez Clavijo Soldado Profesional Jhon Jairo Libreros Tarapuez Soldado Profesional Luis Antonio López Orozco Soldado Profesional José Esteban Marino Saavedra Soldado Profesional Marco Tulio Martínez Varón Soldado Profesional Jeison Mena Hurtado Soldado Profesional Ederxander Morales Torres Soldado Profesional Anderson Steven Moreano Cantícus Soldado Profesional Fabián Andrés Moreno Rodríguez Soldado Profesional Jesús Antonio Narváez Vargas Soldado Profesional Luis Andrés Noreña Andica Soldado Profesional Giovanny Ocampo Tenorio Soldado Profesional Benjamín Esteban Pérez Torres Soldado Profesional Urbano Junior Pertuz Martínez Soldado Profesional Juan Ernesto Quintero Aquite Soldado Profesional Arnulfo Montanches Giraldo Soldado Profesional Óscar Favián Romero Silva Soldado Profesional Deimer Alexis Muñoz Cerón Soldado Profesional Jesús Alejandro González Soldado Kalet David Julio Severiche

Identidades de los fallecidos de las FAC