El pasado martes 24 de marzo s dio a conocer el fallecimiento de Lucy Nieto de Samper, una de las columnistas más influyentes y longevas del país.
Petro volvió a defender al presidente de Ecopetrol: “los gustos sexuales de Roa son de su criterio”
Decisión sobre una posible salida de Ricardo Roa de Ecopetrol queda para el próximo lunes
Ministro de Defensa confirma identidades de los fallecidos y heridos que dejó accidente aéreo: “Su sacrificio no será olvidado”
Falleció a sus 102 años y dejó una trayectoria marcada por la independencia, la disciplina y una mirada crítica que acompañó la historia nacional durante más de seis décadas.
A lo largo de su vida profesional, fue testigo directa del paso de 33 presidentes por el poder, a quienes no solo observó, sino que también analizó con firmeza desde sus columnas.
Tras conocerse su fallecimiento, diferentes voces del ámbito nacional expresaron su reconocimiento. El periodista José Manuel Acevedo destacó su valentía y el papel que tuvo al abrir espacios para las mujeres en los medios de comunicación.
Vida profesional de Lucy Nieto de Samper
La historia profesional de Lucy Nieto de Samper comenzó en 1952 en la revista Cromos, en un contexto donde el periodismo estaba dominado mayoritariamente por hombres. Aunque sus primeros textos estuvieron ligados a temas considerados “femeninos”, su capacidad de análisis la llevó rápidamente a destacar en espacios más amplios y complejos.
Años después, en 1963, inició en El Tiempo la columna “Cosas que pasan”, un espacio que mantuvo durante casi 60 años y que se convirtió en un referente para entender la realidad del país.
Desde allí abordó asuntos clave como la violencia, el narcotráfico, los problemas de liderazgo y los derechos sociales, siempre con un estilo directo, sin excesos, pero con profundidad crítica.
También participó en radio y televisión, en espacios como “Contrapunto femenino”, junto a Gloria Valencia de Castaño y Beatriz Vieco, ampliando su influencia en distintos formatos. Además, entre 1974 y 1982 tuvo un paso por el servicio público durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco, donde trabajó en la Secretaría de Prensa y fue cónsul en Milán, experiencia que enriqueció su visión sobre el poder y la política.
Trabajó hasta noviembre de 2022, cuando publicó su última columna titulada “Punto final” en El Tiempo. A los 99 años, decidió retirarse con la misma claridad que caracterizó su trayectoria.