El pasado martes 24 de marzo s dio a conocer el fallecimiento de Lucy Nieto de Samper, una de las columnistas más influyentes y longevas del país.

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Falleció a sus 102 años y dejó una trayectoria marcada por la independencia, la disciplina y una mirada crítica que acompañó la historia nacional durante más de seis décadas.

A lo largo de su vida profesional, fue testigo directa del paso de 33 presidentes por el poder, a quienes no solo observó, sino que también analizó con firmeza desde sus columnas.

⚫️ Falleció Lucy Nieto de Samper, una mujer que participó en algunos de los momentos más importantes de la historia de Colombia. Fue una periodista apasionada y una analista como pocas de las cosas que nos sucedían; como columnista, hablaba de todo y sin pelos en la lengua.… pic.twitter.com/2vXdphdnFo — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 25, 2026

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes voces del ámbito nacional expresaron su reconocimiento. El periodista José Manuel Acevedo destacó su valentía y el papel que tuvo al abrir espacios para las mujeres en los medios de comunicación.

Vida profesional de Lucy Nieto de Samper

La historia profesional de Lucy Nieto de Samper comenzó en 1952 en la revista Cromos, en un contexto donde el periodismo estaba dominado mayoritariamente por hombres. Aunque sus primeros textos estuvieron ligados a temas considerados “femeninos”, su capacidad de análisis la llevó rápidamente a destacar en espacios más amplios y complejos.

#Noticia | Se apaga una voz histórica: fallece Lucy Nieto de Samper, referente del periodismo colombiano

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Años después, en 1963, inició en El Tiempo la columna “Cosas que pasan”, un espacio que mantuvo durante casi 60 años y que se convirtió en un referente para entender la realidad del país.

Desde allí abordó asuntos clave como la violencia, el narcotráfico, los problemas de liderazgo y los derechos sociales, siempre con un estilo directo, sin excesos, pero con profundidad crítica.

La columna de opinión de Lucy Nieto de Samper fue infaltable por varias décadas en el periódico El Tiempo. Fue una mujer pionera, una voz que ofreció siempre una perspectiva distinta que nos dio luces sobre muchos retos que enfrentamos como país y como sociedad, y abrió la puerta… — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) March 24, 2026

También participó en radio y televisión, en espacios como “Contrapunto femenino”, junto a Gloria Valencia de Castaño y Beatriz Vieco, ampliando su influencia en distintos formatos. Además, entre 1974 y 1982 tuvo un paso por el servicio público durante los gobiernos de Alfonso López Michelsen y Virgilio Barco, donde trabajó en la Secretaría de Prensa y fue cónsul en Milán, experiencia que enriqueció su visión sobre el poder y la política.

Trabajó hasta noviembre de 2022, cuando publicó su última columna titulada “Punto final” en El Tiempo. A los 99 años, decidió retirarse con la misma claridad que caracterizó su trayectoria.