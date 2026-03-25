Diego Molano Aponte, exministro de Defensa, criticó al presidente Gustavo Petro tras calificar como “chatarra” el avión militar Hércules que sufrió un accidente en Putumayo.

Lea más: “Compran pura chatarra corrupta para la guerra”: presidente Petro sobre el accidente en Putumayo

Asimismo, Molano señaló que este tipo de comentarios no tienen en cuenta los procesos mediante los cuales Colombia recibe este tipo de aeronaves.

El exfuncionario destacó que estos aparatos forman parte de programas de cooperación con Estados Unidos, los cuales incluyen inspecciones técnicas antes de su entrega al país.

“Colombia tiene una relación desde los inicios del Plan Colombia con Estados Unidos muy seria en materia de cooperación militar y de donación de este tipo de aeronaves”, expresó Molano en entrevista con Blu Radio.

Ver más: “El avión podía volar otros 40 años”: comandante de la FAC contradice al presidente Petro sobre las posibles causas del accidente del Hércules C-130

En este contexto, rechazó que los aviones sean considerados obsoletos o inservibles. “Estados Unidos no entrega de ninguna manera chatarra”, enfatizó, explicando que las aeronaves llegan listas para operar y cumpliendo con estándares internacionales.

Además, recordó que la llegada de estas naves no depende únicamente de un solo gobierno. “El gobierno del presidente Duque recibió tres de estas aeronaves y el mismo gobierno del presidente Petro recibió las otras tres a satisfacción”.

Por otro lado, en cuanto al mantenimiento, precisó que recae en Colombia una vez los aviones son entregados. “A partir de ese momento Colombia, con presupuesto propio, asume todo el mantenimiento”, explicó, incluyendo revisiones periódicas y mantenimientos mayores.

Lea también: Soldado oriundo de Magangué grabó un video minutos antes del accidente en Puerto Leguízamo

El exministro señaló que la duración de la vida útil de estos equipos depende directamente de su uso. “Había una posibilidad de 10 años de vida útil, pero depende mucho del número de horas de vuelo”.

Molano también resaltó la importancia de estas aeronaves en operaciones recientes. “Estos aviones fueron esenciales en la operación de apoyo para el COVID, distribuyendo alimentos y vacunas”.

Finalmente, advirtió que la discusión debería enfocarse en la situación actual del sector defensa. “El problema de fondo está en qué está haciendo el gobierno para garantizar el mantenimiento de los equipos”, manifestó y agregó que la falta de inversión podría aumentar los riesgos operacionales.

Además: Petro cuestionó uso del avión militar accidentado en Putumayo por su antigüedad: “Vejestorios”