La cantante y actriz Paris Jackson, hija del fallecido cantante Michael Jackson, sorprendió a sus seguidores al compartir un impactante testimonio sobre las secuelas que le dejó su pasado con las drogas.

En un video publicado el pasado lunes 10 de noviembre en TikTok, la artista mostró cómo el consumo prolongado terminó por perforarle el tabique nasal, una consecuencia que, según dijo, “casi arruina” su vida.

En el clip, que supera los 1.600 likes y acumula más de un centenar de comentarios, Paris utilizó la linterna de su celular para enseñar la perforación y explicar lo ocurrido.

“Tengo un silbido muy fuerte cuando respiro por la nariz. Me pasa porque tengo lo que se llama un tabique perforado. Es por lo que ustedes creen que es. No consuman drogas, chicos”, advirtió.

La intérprete de Wilted, su álbum debut lanzado en 2020, aseguró además que no planea someterse a una cirugía correctiva, ya que lleva seis años sin consumir y las operaciones plásticas suelen requerir medicamentos que no desea volver a tomar.

Asimismo, en enero de 2025, a través de su cuenta de Instagram, celebró cinco años de sobriedad con un mensaje reflexivo ante sus más de cinco millones de seguidores.

“Hola, soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy cumplo cinco años limpia de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida sería quedarse corta. Es por estar sobria que hoy puedo sonreír, hacer música y disfrutar de mis animales”, escribió.