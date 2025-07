“Este será un show para disfrutar en familia y olvidarse por una hora y media de todos los problemas”. Así lo afirmó Liss Pereira, una de las más conocidas y queridas comediantes de toda Colombia por su arte y capacidad de conectar con cientos de personas a través del stand up comedy.

Liss promete llevar a los asistentes a un recorrido por las raíces de sus experiencias y traumas latinos, explorando temas como las tradiciones, las relaciones familiares, las costumbres y las particularidades culturales que los definen, y en muchas ocasiones complican la vida.

En esta entrega ella contará algunas anécdotas personales buscando no solo hacer reír, sino también reflexionar sobre las raíces de ciertas conductas y pensamientos.

Pereira asegura que esta presentación será una oportunidad para reírse de uno mismo y de las particularidades que hacen únicos a los latinoamericanos.

EL HERALDO dialogó con Liss Pereira, quien dio luces de lo que será el día del espectáculo, que se llevará a cabo en el teatro de la Universidad del Atlántico este sábado 12 de julio a partir de las 7:30 de la noche.

“No soy psicóloga, pero…”

Para hacer stand up comedy es fundamental investigar y prepararse, tanto en la escritura de material original como en la comprensión de la dinámica del público y la técnica de actuación. Este es uno de los pasos que resalta Liss en su preparación de cara a cada presentación, y esta vez no fue la excepción.

“‘Latina-mente: el origen de nuestros traumas’ tiene que ver con todas esas cositas que traemos del entorno, de la crianza y demás, que al principio no entendemos, pero que van a marcar mucho de nuestro carácter. Yo no soy psicóloga ni nada, pero me gusta mucho investigar, hablar con la gente, hacer entrevistas, recordar mi propia infancia, y me parece que eso hace parte del Realismo Mágico de Colombia y la resiliencia del colombiano”, contó en su diálogo exclusivo con esta casa editorial.

Para Pereira, este show es como convertir todas esas cosas “raritas”, como ella lo llama, en cosas muy positivas en el futuro. Al igual que resaltó que es también una oportunidad para aprovechar que estamos en la época en la que todo el mundo habla de salud mental y de traumas.

¿El clima causa traumas?

Está comprobado científicamente que el clima puede causar traumas psicológicos, especialmente a través de fenómenos meteorológicos extremos como huracanes, inundaciones y olas de calor.

“En el caso de la Costa Caribe colombiana, en varios momentos del año se registran olas de calor”, detalla Pereira, demostrando así que realmente sí investigó para venir a Barranquilla.

“Yo opino que el clima, por ejemplo, tiene mucho que ver con el carácter de la gente. La gente de clima frío es mucho más tranquila, habla más ‘pasito’. Nosotros los calentanos somos bullosos, le echamos harto comino a la comida, y no solo en la comida, sino también en la personalidad de la gente que sale de este tipo de entornos”.

Se siente barranquillera

Según Liss, los barranquilleros tienen muchas cosas en común con los santandereanos, así que afirmó sentirse barranquillera, pero además sintiéndose segura de que conectará muy bien con el público que la verá en la noche del 12 de julio.

“Somos igual de bulleros, tenemos una energía increíble, tenemos buen sentido del humor y mi invitación siempre será esa, asistir a mis shows que son para disfrutar con la familia, para olvidarse de la cotidianidad, del marido, del novio, de los dolores y de cualquier pena”.

Igualmente la comediante estará presentando este show en la ciudad de Cartagena este viernes 11 de julio en el Centro de Convenciones de Cartagena de Indias ‘Julio César Turbay Ayala’, en el Auditorio Getsemaní. La apertura de puertas será a partir de las 6:30 p. m.

Esta es una presentación completamente nueva. Cartagena y Barranquilla tendrán el honor de verla por primera vez; posteriormente la comediante seguirá de gira por Colombia y varios países.

Liss, oriunda de Sardinata, Norte de Santander, es una comediante, actriz y locutora que goza de una larga carrera en la radio y la televisión, que incluye su participación en MasterChef Celebrity. Con su original sentido del humor de seguro le sacará carcajadas.