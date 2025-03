El cantante de música regional mexicana Carin León se ha convertido en uno de los más reconocidos a nivel mundial. Canciones como ‘Según quién’, ‘Ese vato no te queda’, ‘Primera cita’, ‘Ni me debes ni te debo’, y ‘Una vida pasada’ se han convertido en las más escuchadas por sus fanáticos en la plataforma Spotify.

Leer más: Elder Dayán y Beto Zabaleta, otros de los artistas invitados al cierre festivalero

Su trabajo artístico lo hizo merecedor de un Grammy Latino al a mejor álbum de música por ‘Colmillo de Leche’ en 2023, y en 2025 ganó un Grammy y un Latin con su álbum ‘Boca Chueca, Vol. 1′, lanzado en mayo de 2024, en el cual incursionó en diversos sonidos y géneros como rock, country y pop.

Boca Chueca, Vol. 1, compuesto por 19 canciones, contó con importantes colaboraciones con artistas internacionales como Leon Bridgers, Kane Brown, Pepe Aguilar y Panteón Rococó.

Tras el éxito del álbum, el artista inició una gira que incluyen presentaciones en Estados Unidos, México y Europa.

Le puede interesar: Rachel Zegler cantó el primer sencillo de Blancanieves en el castillo que inspiró al de la película

¿Carin León tendrá colaboración con Silvestre Dangond?

Durante una entrevista el intérprete de ‘Te lo agradezco’, ‘Necesito encontrarte’, ‘Que vuelvas’ confirmó que estaba por lanzar un nuevo sencillo en colaboración con el cantante de música vallenata Silvestre Dangond.

En el diálogo, el cantante aseguró que aún no tiene claro el nombre del tema, pero se atrevió a dar un pequeño adelanto de la producción.

“Fíjate que del nombre no me acuerdo, pero te puedo cantar un pedacito del coro”, dijo a la emisora ‘Tropicana’.

Lea además: Sebastián Martínez habló sobre el acento de su personaje en ‘Medusa’: “Eso es un sacrilegio en la costa”

“Y a mí me hace falta que me digan cosas sencillas que se hacen grandes y a mí me hace falta que me digas estoy bonito, estoy elegante. He buscado de Dios en grupos de oración para que esto se salve. Si a terapia yo voy por alguna razón quedo peor que antes”, cantó a capela.

Tras escuchar la voz del mexicano, el presentador no pudo ocultar su sorpresa y expresó: “Yo creo que Carin nació en Valledupar, pero nos tiene engañados y él dice ante todo el mundo que es de Hermosillo”.

Asimismo, afirmó que la canción ‘Obsesión’ es su tema favorito del genero vallenato.

Lea también: Murió famoso actor de los ‘Power Rangers’; también trabajó en ‘Naruto’, ‘Yu-Gi-Oh!’ y ‘Digimon’

La lista de las canciones de ‘Boca Chueca Vol.1′:

1. “Cuando la vida sea trago”

2. “Otra vez”

3. “Casi oficial”

4. “Frené mis pies”

5. “Círculo vicioso”

6. “Que haga el paro”

7. “Bebé no cambies tú”

8. “Por eso bye”

9. “Qué feo se siente el amor”

10. “No sé” con Panteón Rococó

11. “The One (Pero no como yo)” con Kane Brown

12. “Lamentablemente” con Pepe Aguilar

13. “Aviso importante” con Bolela

14. “It Was Always You (Siempre fuiste tú)” con Leon Bridges

15. “Banqueteras”

16. “1″

17. “Aunque tú no lo sepas”

18. “Por culpa de un tercero”

19. “Despídase bien”