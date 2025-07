Una nueva eliminación en el reality de ‘Masterchef celebrity’, de Canal RCN, generó nuevas reacciones entre los participantes, pero también en los seguidores del programa.

Rodrigo Candamil fue el eliminado, luego de que no tuviera éxito con su plato en un reto de eliminación junto a Julián Zuluaga, Luly Bossa, Nicolás, Ricardo Vesga, Michelle Rouillard y David Sanín.

Candamil optó por preparar una lasaña de plátano, propuesta que no convenció a los jurados Nicolás de Zubiría y Belén Alonso.

Pero, más allá de la eliminación, las redes sociales se llenaron de comentarios por la comparación de Candamil con Michelle Rouillard, quien también recibió críticas por su plato por parte del jurado. De acuerdo a muchos de los comentarios, esta última fue la que debió salir del programa.

La actriz, pese a las críticas y comentarios, continuará en el programa y por medio de sus redes sociales se despidió de Candamil.

“Qué pena con los haters. Hoy no los di el gusto. A los que me apoyan, seguimos. Hoy se va alguien que cocinó con el alma. Esto es parte del juego, pero tu presencia, Rodrigo, queda marcada. Un abrazo gigante y que sigan los éxitos”, se lee en una imagen que publicó en su Instagram.

Por otro lado, también por medio de sus historias de Instagram, la exreina colombiana respondió algunas preguntas a sus seguidores sobre el conflicto que vivió con Luly Bossa en uno de los capítulos de ‘Masterchef Celebrity’.

“Mi reacción no fue la mejor. Pero fue honesta. No vine a fingir calma donde no la siento, ni a maquillar mis emociones para caer bien. Estoy aprendiendo mientras vivo la experiencia”, se lee en una de las historias.

En otra respuesta, comentó: “No, no soy perfecta. Pero estoy en una competencia. Y querer ganar no es lo mismo que ser egocéntrica”.

En otra historia: “Nunca fue mi intención vulnerar a Luly. Quería que el plato saliera bien, y sí, la presión me sobrepasó. No actué desde la rabia contra alguien, sino desde el deseo de que todo saliera perfecto. No lo manejé de la mejor manera, pero herir jamás fue parte del plan”.

Y finalizó: “Mostrar quién eres no siempre es bonito. A veces es incómodo, crudo, imperfecto. Pero también es valiente. Yo no vine a mostrar una versión pulida de mí, vine a vivir algo real. Y eso también es parte del proceso”.