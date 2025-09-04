Este jueves 4 de septiembre la Procuraduría General de la Nación anunció que formuló cargos contra la expersonera de Galapa, en el departamento del Atlántico, Paola Andrea Oñoro González, quien estuvo en el cargo entre los años 2020 y 2023.

De acuerdo con el organismo de control, Oñoro González deberá responder por presuntamente posesionarse y ejercer el cargo a pesar de estar inhabilitada por tener vínculos familiares con uno de sus electores.

La Procuraduría reveló que la exfuncionaria sería prima de un excabildante del concejo municipal que intervino en su elección, quien en sesión extraordinaria del 10 de enero de 2020 manifestó su impedimento para actuar y votar dentro de ese proceso de selección.

Ahora, la entidad investiga si a pesar de ello, Oñoro González asumió y ejerció el cargo hasta mayo de 2022 luego de suscribir una declaración juramentada en la que habría negado tener inhabilidades.

Por ello, la Procuraduría señaló que, de comprobarse estos hechos, podría afirmarse que la entonces personera contravino el régimen legal de incompatibilidades e inhabilidades.

Este acción de Oñoro González fue calificada provisionalmente por la Procuraduría como falta gravísima cometida a título de dolo.