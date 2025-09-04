Este miércoles 3 de septiembre se realizó el sorteo de los números que identificarán a los 19 candidatos en el tarjetón de la consulta por la elección del próximo rector de la Universidad del Atlántico.

El acto contó con la presencia del Comité Electoral y los delegados de la Personería Distrital de Barranquilla para garantizar la transparencia del sorteo.

“En cumplimiento del cronograma electoral establecido mediante Acuerdo Superior No. 000023 del 28 de julio de 2025, en el proceso de elección y designación del rector de la Universidad del Atlántico 2025 – 2029, el sorteo se realizó de manera presencial en el Centro Cultural de la Sede Norte y fue transmitido por las redes institucionales de la Universidad”, según reseñó la universidad en un comunicado.

La lista quedó conformada de la siguiente manera, según el orden en que fueron sorteados los candidatos:

Wilfred Valdiri #11 Álvaro González #18 Dalmiro García #10 Sandra Plata #19 Salomón Consuegra #4 Guillermo Valencia #5 Alcides Padilla #8 Danilo Hernández #9 Octavio Ibarra #7 Leyton Barrios #1 Marcela Cuellar #16 Edison Hurtado #17 Norma Vera #12 Vera Blanco #2 Julio Mejía #13 Ángel Polo #15 Wilson Quimbayo #3 Dalin Miranda #6 Pedro De la Torre #14

La institución recordó que desde el día 04 de septiembre a las 8:00 am hasta el 05 de septiembre a las 5:00 pm de 2025, se llevará a cabo la etapa de presentación de testigos ante la Secretaría General por parte de los Postulados que cumplieron con los requisitos a través de la ventanilla electrónica (Orfeo).

Así mismo el Comité Electoral publicó un comunicado donde se determinaron los lineamientos para la presentación de Testigos Electorales por parte de los postulados, el cual podrá ser descargado desde el sitio web del Proceso de Consulta y Designación del Rector 2025– 2029.