Por presuntas irregularidades en el preconteo de votos, la Procuraduría dio inicio a una indagación previa en contra de funcionarios por determinar que ejercieron como jurados de votación en las mesas 3 y 4 del Colegio Nueva Esperanza del Sur y la mesa 9 del Colegio Técnico Distrital de Rebolo, en las pasadas elecciones legislativas.

Al parecer, en los puestos que estaban asignados hubo diferencias entre el número de personas que se encontraban habilitadas para votar y el de los sufragios que se contabilizaron al finalizar la jornada.

El Ministerio Público indicó que quienes fungieron como jurados al advertir la discrepancia en las cifras del formulario E-11 habrían incinerado una cantidad significativa de votos, conforme a lo dispuesto en el Código Electoral, actuación con la que pudieron incurrir en una falta disciplinaria.

Por tal motivo se decretó la práctica de varias pruebas para determinar la ocurrencia de la conducta y definir si los posibles disciplinables actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.

Antecedentes

Cabe anotar que el Ministerio Público la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra cuatro ciudadanos que se desempeñaron como jurados de votación en Barranquilla, tras detectar presuntas irregularidades en la entrega de resultados durante las elecciones legislativas del pasado domingo 8 de marzo.

De acuerdo con el ente de control, los hechos se habrían presentado en la zona 11, puesto 3, mesa 11 del distrito de Barranquilla, durante las votaciones para Senado de la República de Colombia y Cámara de Representantes.

En ese sentido, dicha investigación será adelantada por la Procuraduría Regional de Instrucción Atlántico, que examinará la actuación de Javier Fonseca Villanueva, Sandra Milena Henao Nieto, Jerson Yesid Rengifo Consuegra y Caterine Martínez Villegas. Según el organismo, durante el proceso de conteo de votos se habrían presentado inconsistencias en los registros.