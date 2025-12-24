No más humo. Se acabaron las especulaciones, las suposiciones y las elucubraciones. Los dimes y diretes. La novela concluyó rápido y con final feliz: Janneson Sarmiento se convirtió en nuevo jugador de Junior.

Leer también: Santiago Cruz le cumple la apuesta al Checo Acosta y se pone la camiseta de Junior

Ya es oficial. El Union Magdalena, equipo donde venía jugando el volante y extremo barranquillero de 26 años de edad, confirmó que el zurdo de buena pegada y manejo del balón se vestirá de rojiblanco.

“Sí, es cierto, todo está acordado. Junior y Unión hemos firmado un convenio de transferencia definitiva por Jannenson”, confirmó Alberto Mario Garzón, presidente de los ‘Bananeros’, en diálogo con EL HERALDO.

Garzón, que ya iba de vuelta a Santa Marta tras sostener dos días de reuniones con Antonio Char Chaljub, presidente de los ‘Tiburones’, aseguró que el negocio se hizo por el 100 % de los derechos económicos y federativos del jugador.

Leer también: Carlos Bacca, dispuesto a bajarse el salario para seguir en Junior

“Unión era el titular ciento por ciento de los derechos del jugador y transferimos ese porcentaje a Junior”, expresó Garzón.

Cortesía Jannenson Sarmiento tras convertirse en jugador de Junior junto a Alberto Garzón y Héctor Fabio Báez.

Ya todos los documentos necesarios para garantizar la operación, se encuentran firmados, más allá de que Sarmiento está por presentar los exámenes médicos de rigor.

“Sarmiento es un muchacho totalmente sano, que no va a tener ningún problema en esas evaluaciones”, aseguró Garzón.

“Fueron dos días de diálogos y negociaciones (lunes y martes) y logramos llegar a un feliz acuerdo”, agregó.

Leer también: Jordan Barrera tienen nuevo entrenador en el Botafogo de Brasil

En el comunicado en el que oficializó la transacción, Unión Magdalena agradeció el aporte del futbolista currambero.

“Durante su paso por nuestra institución, Jannenson Sarmiento aportó de manera significativa al proyecto deportivo, registrando 24 goles y 16 asistencias vistiendo la camiseta del Unión Magdalena, cifras que reflejan su compromiso y desempeño, y que le permitieron dejar un grato recuerdo en nuestra afición”.

Sarmiento, que era representado por Alejandro Comesaña, hijo de la leyenda de Junior, Julio Avelino Comesaña, comenzó su carrera profesional con un paso fugaz por el Moca FC, de República Dominicana. De ahí pasó al Danubio de Uruguay, donde empezó a destacarse.

Leer también: Alfredo Arias, el pizzero que preparó a este Junior con sabor a gloria

Luego de su experiencia en el balompié del exterior, aterrizó en el Union Magdalena, con el que brilló y fue goleador en la Primera B.

En su segundo año con los azulgranas, este 2025, no fue tan sobresaliente como en el Torneo de Ascenso, pero sí fue uno de los mejores jugadores del cuadro samario.

“LO DE JERMEIN PEÑA SE PUEDE ARREGLAR PRONTO”

El máximo directivo del ‘Ciclón’, Alberto Mario Garzón, explicó que seguirán hablando con el Junior, pero por el tema de Jermein Zidane Peña, con quien existe un convenio de cesión a préstamo, con opción de compra, hasta junio de este año.

Leer también: “La afición fue determinante en este título”: Antonio Char

“Pero yo creo que vamos a anticipar esa opción de compra entre las partes”, pronosticó Garzón, quien de paso aclaró que esta negociación es independiente de la cerrada por Jannenson Sarmiento.