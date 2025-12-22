La euforia en el juniorismo sigue latente. No es para menos. El título conseguido hace una semana en Ibagué ha hecho que toda la hinchada, jugadores y directivos rojiblancos se encuentren muy alegres.

Y si bien el plantel se encuentra ahora mismo de vacaciones, ya se encuentra adelante lo que será la planificación del próximo año. Antes de irse a Uruguay, el entrenador Alfredo Arias tuvo una reunión con los dirigentes para tratar temas de llegadas y salidas.

Todavía no hay nada concreto, pero se espera que, al menos, lleguen cuatro jugadores, de acuerdo a las palabras de Fuad Char Abdala la semana anterior. Del mismo modo, también saldrían varios porque solo se podrán inscribir 25 jugadores.

Pero hay un nombre por el que se preguntan todos los hinchas, ese es el de Carlos Arturo Bacca Ahumada. El porteño, que ha ganado tres Ligas con el equipo y que no pudo jugar este semestre por una lesión, termina su vínculo el 31 de diciembre.

Según pudo conocer EL HERALDO, el atacante tiene toda la intención de continuar en el club y retirarse en el equipo de sus amores. Incluso ya le manifestó a parte de la dirigencia que está dispuesto a bajarse considerablemente su salario para seguir en el equipo.

Así las cosas, la decisión de la continuidad del atlanticense la tomará la directiva del club junto al entrenador Alfredo Arias. Si bien todavía no está al 100% físicamente, se espera que en enero ya pueda realizar trabajos de campo sin problema.