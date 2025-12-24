Continúan los ecos de la final. Todavía sigue resonando la gloria de los ‘Tiburones’ y la tristeza de los ‘Pijaos’. Una semana después de que Junior levantó el trofeo de campeón y dio la vuelta olímpica en el estadio Manuel Murillo Toro, de Ibagué, al vencer 1-0 al Deportes Tolima (4-0 en el global), uno de los hinchas más célebres del vinotinto y oro, Santiago Cruz, salió, con mucha gallardía, a aceptar la derrota públicamente y a cumplir la apuesta que pactó con su colega, Checo Acosta, fanático de los rojiblancos.

Leer también: Jordan Barrera tienen nuevo entrenador en el Botafogo de Brasil

El pasado 9 de diciembre, durante el programa F90, de Espn, los dos artistas colombianos intercambiaron palabras, sonrisas, bromas, folclor futbolero, canciones alusivas a los dos equipos y desconocidas anécdotas. Pero, además, sellaron un compromiso: si Tolima perdía, Cruz se ponía la camiseta de Junior, si ‘el Tiburón’ era el que sucumbía en la final, Acosta se vestiría con la casaca de los ‘Pijaos’.

Evidentemente la apuesta fue ganada por el intérprete de la Checumbia, Chemapalé y otros grandes clásicos carnavaleros y tropicales, mientras que el cantautor de Y si te quedas, ¿qué? y otros inolvidables éxitos le tocó admitir la superioridad rojiblanca y cumplir lo acordado.

Leer también: Alfredo Arias, el pizzero que preparó a este Junior con sabor a gloria

“Ante la atendida monumental de antología que nos metió el Junior al Tolima, especialmente allá en Barranquilla, y tristemente y dolorosamente la derrota en nuestra casa, pues me veo en la obligación de cumplir la apuesta porque las apuestas se cumplen”, expresó ‘Santi’ Cruz a través de un video emitido a través de sus redes sociales.

Leer también: Carlos Bacca, dispuesto a bajarse el salario para seguir en Junior

El cantautor ibaguereño explicó que no contaba con la tradicional camiseta rojiblanca y que le tocó cumplir el compromiso con una casaca alternativa.

“No tengo mi camiseta favorita del Junior, mi versión favorita de la camiseta. Tengo esta versión un poco más carnavalera, podría ser, pero del Junior al fin y al cabo. Así que aquí estoy, Checo querido, cumpliendo mi apuesta, felicitando de nuevo al Junior, a la hinchada del Junior y a los directivos”, concluyó el artista.

Cumpliendo mi apuesta con el @checoacosta, con esta versión Carnavalera de la camiseta del campeón, @JuniorClubSA, cortesía de mis “amigos”??? 🤪 de @RadioTiempo961. Las apuestas se cumplen! @ESPNColombia @ESPNFutbolCol



Con la del @cdtolima siempre firme! pic.twitter.com/gEDS1dYKvO — Santiago Cruz (@SantiCruz) December 23, 2025

Checo Acosta vio la publicación y la comentó con la siguientes palabras: “¡Excelente mi hermano! Como siempre, ¡un gran señor y lleno de talento! Ya te mando la tradicional y marcada. ¡Un abrazo! ¡Te quiero mucho mi hermano!”.