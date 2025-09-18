Los integrantes del Comité Ciudadano que promueve la construcción de una Variante en la zona urbana del municipio de Lorica, en Córdoba, y que piden además el desmonte del peaje Mata de Caña, sobre la Ruta al Mar, por sus altos costos, levantaron el bloqueo que desde las primeras horas de la mañana de este jueves 19 de septiembre habían iniciado.

Leer más: “Usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen”: Miguel Uribe Londoño a Petro

De acuerdo con David Ávila, miembro de ese comité, decidieron habilitar el paso vial tras la mediación que hubo por parte de la Personería de Lorica y de la Policía Nacional, de conseguir una reunión en los próximos 15 días con las autoridades del orden nacional.

Según el vocero ciudadano, fue firmada un acta que establece que “en si en 15 días no está instalada la mesa nacional de concertación donde debe estar la Ministra de Transporte, el director nacional de Invías, el director de la ANI, el gobernador de Córdoba, el alcalde de Lorica y el comité trabajemos por Lorica nos vamos a protesta y toma indefinida del peaje”, sentenció David Ávila.

Ver también: Caso Miguel Uribe: alias El Costeño y ‘El Hermano’ fueron trasladados a cárceles de máxima seguridad

Agregó que la mesa que quieren debe ser nacional, con presencia de funcionarios que tengan poder de decisión, y mientras eso ocurre están en asamblea permanente “porque estamos defendiendo y vamos hasta el final por la Variante de Lorica y el paso urbano y la tarifa diferencial del peaje que nosotros nos merecemos”, puntualizó Ávila.