El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó este jueves que Elder José Arteaga, alias El Costeño, y William Fernando González Cruz, alias El Hermano, fueron traslados a cárceles de máxima seguridad, tras ser capturados el pasado 5 de julio y 19 de junio respectivamente.

Ambos procesados, que enfrentan cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos, fueron llevados desde el Búnker de la Fiscalía hacia centros penitenciarios fuera de Bogotá.

‘El Costeño’ fue señalado de ser el coordinador logístico del atentado a bala contra el senador Miguel Uribe Turbay. El pasado 16 de septiembre fue trasladado a la cárcel de Girón, en Santander.

Por su parte ‘El Hermano’, fue identificado como el conductor del Volkswagen azul que facilitó la huida de los sicarios. Este sujeto fue trasladado el mismo día de su captura a la cárcel de La Dorada, en Caldas.

Cabe señalar que los otros cinco procesados por el magnicidio del precandidato permanecen recluidos en el Búnker de la Fiscalía. Se trata de Harold Barragán; Katerine Andrea Martínez, alias Gabriela; Carlos Eduardo Mora; Cristian Camilo Ardila; y el joven de 15 años, quien disparó contra Miguel Uribe.

Las autoridades señalaron que continúan con las investigaciones respectivas para dar con el paradero de los autores intelectuales del crimen, el cual apunta a la presunta participación de disidencias de las Farc.

