Durante uno de los consejos de ministros, en el cual el presidente Gustavo Petro reveló que el Gobierno de Estados Unidos había decidido no certificar a Colombia en la lucha antidrogas, el mandatario se refirió, nuevamente, al asesinato del senador Miguel Uribe Turbay.

Petro indicó que una de las hipótesis del atentado contra el también precandidato presidencial está relacionada con el negocio de las esmeraldas. En la misma intervención pidió a la Dirección Nacional de Inteligencia investigar el tema.

“Porque a Miguel Uribe Turbay no lo mató Petro, lo mató la mafia, dejen de engañar al pueblo. Porque a Gancho Mosco que es el último en que ubiquemos y que dejaron libre, extrañamente libre, declaró. Y como yo no puedo tener la competencia de decir lo que declaran, lo que sí sé es que Gancho Mosco lo denunció Petro, no Peñalosa, fue Petro. No fue el papá de Uribe, fue Petro en la alcaldía de Bogotá Humana“, declaró el presidente.

Agregó: “...Y herido porque Peñalosa le quitó el micromercado del Bronx por orden del señor Miguel Uribe Turbay que los cogió a palo como lo habían cogido en el Cartucho, pues era una de las personas con ganas de matar al anterior secretario por seguir una conducta regoda alrededor del tema de las drogas. Esa fue la razón, pero al Mosco le pagó alguien más, porque esa operación valía mucha plata y parece que el Mosco no tenía la plata suficiente entonces alguien le dio la plata y ese alguien es el capo de capos”.

“El señor del DNI me tiene que buscar esa información porque nadie ha sabido qué negocios había en la familia alrededor de las esmeraldas y eso hay que decirlo. Porque los narcos que vienen a matar ahora desde los Estados Unidos son narcos ligados a las esmeraldas, entre otros”, también añadió.

Ante todo esto, Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, y ahora precandidato presidencial, publicó un video con unas palabras dedicadas a Petro.

“Señor Petro, quiero que le quede claro, usted le va a responder más temprano que tarde a la justicia colombiana y también a la justicia internacional. Yo me haré cargo. No le permito que siga usando el nombre de mi hijo para sus burdas manipulaciones mediáticas“, se le escucha decir en el video, publicado en sus redes sociales.

También precisó: “No le permito que siga calumniando el apellido de mi familia como el perverso intento del negocio de las esmeraldas. Esos no son nuestros negocios. Yo sí tengo muy claro cuál es su estrategia. Cada vez que usted se inventa un nuevo cuento como el de la mafia europea, el asesino que vive en Dubái, usted obliga a los fiscales actuar de oficio e investigar esa nueva denuncia. De este modo, usted pretende darle largas a este proceso de investigación“.

“¿Qué es lo que teme que se descubra señor Petro?, porque lo que todos los colombianos sabemos es que usted hostigó a Miguel con sus trinos y sus irresponsables declaraciones. Lo que todos los colombianos sabemos es que usted es responsable políticamente del magnicidio de mi hijo y con sus teorías y malintencionadas declaraciones usted incita al odio e incita a que a mí también me asesinen. Mi hijo nunca le tuvo miedo, yo tampoco se lo tengo”, también apuntó Uribe Londoño.

Por último, le envió un mensaje al presidente: “Le repito lo mismo que le decía Miguel y que le prometo yo haré cumplir de la misma manera que haré realidad sus banderas. No se equivoque señor Petro ya le perdonamos una vez sus crímenes y no se los perdonaremos una segunda”.